Carlos Fernández ficha por el Real Oviedo tras renacer en el Mirandés

El delantero sevillano ya es nuevo jugador del cuadro asturiano y pone fin a cinco temporadas y media como futbolista donostiarra para iniciar una nueva etapa en el Carlos Tartiere, con el que firma hasta 2028; tras recuperar su mejor versión con 16 goles la pasada temporada, el atacante buscará ahora liderar el proyecto de Julián Calero

La etapa de Carlos Fernández en la Real Sociedad ya es historia. El conjunto donostiarra y el Real Oviedo hicieron oficial este sábado el traspaso del delantero sevillano, que abandona definitivamente Anoeta después de cinco temporadas y media marcadas por las lesiones, falta de continuidad y distintas cesiones.

El atacante, de 30 años, firma con el conjunto asturiano hasta junio de 2028 y se convierte en uno de los grandes refuerzos ofensivos del proyecto que dirige Julián Calero. Su llegada supone un importante impulso para un equipo que aspira a regresar cuanto antes a la élite y que incorpora a un delantero que llega en el mejor momento de confianza de los últimos años.

Carlos Fernández se incorporará el próximo lunes a los entrenamientos con su nuevo equipo y podría disputar sus primeros minutos apenas dos días después, en el amistoso que enfrentará al Real Oviedo con la Ponferradina en Grado.

Un fichaje avalado por su espectacular curso en el Mirandés

La operación llega después de la mejor temporada de la carrera del delantero. Durante el pasado curso, cedido en el Mirandés, Carlos Fernández volvió a sentirse importante y recuperó el nivel que le convirtió hace años en uno de los delanteros españoles con mayor proyección. Sus 16 goles en 35 partidos representan el mejor registro goleador de su trayectoria entre Primera y Segunda División y fueron decisivos para que numerosos clubes se interesaran por su situación este verano.

Finalmente ha sido el Real Oviedo quien ha logrado convencer tanto al jugador como a la Real Sociedad para cerrar una incorporación que Julián Calero llevaba tiempo reclamando. El técnico azul nunca ocultó públicamente su admiración por el delantero. "Es un jugador que reúne esas características, tiene gol. No sé si la operación se puede hacer, pero sí que son ese tipo de características las que necesitamos", reconoció hace apenas unos días. El entrenador también insistió en que buscaba "alguien con experiencia, con gol y que no se asuste con el Tartiere", un perfil que considera perfectamente representado por el atacante sevillano.

Con su llegada, el Oviedo suma ya su undécimo fichaje del verano y el cuarto destinado a reforzar la parcela ofensiva, tras las incorporaciones de Víctor Mingo, Alexandru Isfan y Chris Ramos. Además, el cuadro bermellón se ha reforzado con Pablo Sáenz, Youness, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez, Aritz Aldasoro y Juan Cruz.

Una etapa marcada por las lesiones

La salida de Carlos Fernández pone fin a una aventura que nunca terminó de despegar en San Sebastián. La Real Sociedad desembolsó diez millones de euros al Sevilla en enero de 2021 convencida de haber incorporado a uno de los delanteros nacionales con mayor proyección. Sin embargo, apenas unos meses después de aterrizar en Zubieta sufrió una grave lesión de ligamento cruzado que condicionó por completo su trayectoria como 'txuri urdin'.

A partir de ahí llegaron continuos problemas musculares que le impidieron enlazar continuidad y mostrar el nivel esperado. En cinco temporadas y media únicamente disputó 59 partidos oficiales y anotó cinco goles con el equipo de San Sebastián.

En los últimos cursos buscó recuperar sensaciones lejos de Anoeta mediante dos cesiones. Primero recaló en el Cádiz y posteriormente en el Mirandés, donde volvió a convertirse en un futbolista decisivo.

El club donostiarra quiso despedirse del de Castilleja del Guzmán destacando "su compromiso, dedicación y profesionalidad" durante todo este tiempo, además de recordar que su paso por la entidad estuvo condicionado por aquella grave lesión sufrida poco después de su llegada.

"He recuperado la confianza y la seguridad"

Precisamente, durante su estancia en Miranda de Ebro volvió a encontrarse con su mejor versión. Hace apenas unos días, antes de cerrarse su fichaje por el Oviedo, el delantero explicaba cómo había cambiado su situación.

"Yo siempre he creído en mí, no he tenido ninguna duda de mis condiciones como futbolista. Ahora que he vuelto a tener continuidad y me he vuelto a sentir importante, estoy totalmente convencido de que el nivel que voy a dar donde vaya va a ser bueno".

Un acuerdo beneficioso para ambas partes

La operación también permite a la Real Sociedad aligerar masa salarial. Carlos Fernández todavía tenía un año de contrato, hasta junio de 2027, y el traspaso libera al club vasco del salario pendiente del futbolista, aunque la entidad donostiarra no percibirá una cantidad significativa por la operación después de la importante depreciación sufrida por el jugador durante estos años.

Para el Real Oviedo, en cambio, supone incorporar a un delantero contrastado que llega reforzado anímicamente tras firmar la mejor campaña de su carrera. Para Carlos Fernández representa una oportunidad de dejar definitivamente atrás un lustro marcado por las lesiones y volver a sentirse protagonista en un proyecto que aspira a pelear por el ascenso.