Julián Calero da el visto bueno al fichaje de Carlos Fernández

El delantero de la Real Sociedad es uno de los futbolistas que va a salir en este mercado de fichajes de verano porque no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo. El Real Oviedo está muy cerca de hacerse con su incorporación, adelantándose a otros clubes de Segunda división

El futuro de Carlos Fernández comienza a aclararse. El delantero, a pesar de su última gran temporada, no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo de cara a la próxima temporada y la Real Sociedad le ha dado libertad absoluta para que se busque nuevo equipo. El sevillano cuenta con el interés de muchos equipos de Segunda división, siendo el Real Oviedo el que más cerca está de hacerse con su incorporación la cual tiene la aprobación de su entrenador, Julián Calero, que se ha deshecho en elogios sobre el sevillano.

El Real Oviedo, muy interesado en Carlos Fernández

El Real Oviedo es el equipo que se ha colocado mejor para conseguir el fichaje de Carlos Fernández quien después de hacer una gran temporada en el CD Mirandés ha regresado a la Real Sociedad la cual no cuenta con él. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el club txuri urdin está abierto a que el delantero abandone el equipo de manera definitiva después de no haber cumplido con las expectativas que había puestas en él.

Reforzado y con mucho cartel tras su última temporada en el CD Mirandés, 16 goles y 2 asistencias, Carlos Fernández cuenta con mucho interés en Segunda división, siendo el Real Oviedo el que más lo quiere. Un deseo que no esconde Julián Calero, entrenador del Real Oviedo, quien ha señalado de manera pública que el delantero es un futbolista que le gusta mucho y al que quieren fichar. "Es un jugador que reúne esas características, tiene gol. No sé si la operación se puede hacer, pero sí que son ese tipo de características las que necesitamos".

Los términos y los detalles de la operación entre la Real Sociedad y el Real Oviedo para que se culmine la operación de Carlos Fernández no han transcendido de momento, pero no es espera que haya mucho dinero debido a que el sevillano está en el último de contrato con el club vasco. Una situación que es propicia y beneficiosa para el Real Oviedo el cual quiere al delantero para su objetivo de volver a ascender a Primera división justo una temporada después de haber descendido.

De hecho, por si había algún tipo de duda, Julián Calero ha afirmado que fichar a delanteros es uno de los objetivos del Real Oviedo en este mercado de fichajes de verano. "Todavía hay que completarla, no se pueden quedar todos, alguno tendrá que salir. Arriba necesitamos más si queremos ser un equipo poderoso, más alternancia. Necesitamos diferentes características y alguien con experiencia, con gol, y que no se asuste con el Tartiere".

A sus 30 años, Carlos Fernández desea abrir una nueva etapa en su carrera deportiva después de que su paso por la Real Sociedad no haya sido bueno. El club vasco lo fichó en el mes de enero de 2021 a cambio de 10 millones de euros, pero el delantero nunca rindió ya sea por culpa de las lesiones o de la falta de confianza que tuvieron en él los entrenadores.