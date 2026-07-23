Osasuna acelera por Dubasin y Aihen Muñoz para reconstruir el equipo de Ramis

El atacante del Sporting está cerca de llegar por unos cuatro millones, mientras el lateral navarro ve con buenos ojos abandonar la Real Sociedad rumbo a El Sadar

El sufrimiento la última temporada ha dejado una enseñanza clara en El Sadar: Osasuna necesita más recursos para no volver a mirar hacia Segunda hasta la última jornada. Con Luis Miguel Ramis al frente del nuevo proyecto, la dirección deportiva ha acelerado para corregir dos carencias concretas.

Jonathan Dubasin aparece como el refuerzo destinado a aumentar la producción ofensiva tras la salida de Víctor Muñoz, mientras Aihen Muñoz gana fuerza para cubrir el lateral izquierdo. Las dos operaciones avanzan, aunque todavía se faltan los últimos flecos.

Dubasin fuerza su salida y Osasuna encarrila el acuerdo

Osasuna ha alcanzado un acuerdo verbal con el Sporting de Gijón para incorporar a Jonathan Dubasin, según informa La Nueva España. La operación se movería alrededor de cuatro millones de euros, además de variables, y queda pendiente de plasmarse por escrito antes de completarse el traspaso.

La postura del atacante ha resultado decisiva. Dubasin pidió públicamente al Sporting que negociara su salida sin remitirse a una cláusula superior a los diez millones, al considerar que la oportunidad de estrenarse en Primera división podía marcar su carrera. El club asturiano, que inicialmente lo declaró intransferible, ha terminado aceptando la oferta navarra por el hispanobelga de 26 años.

Su ausencia en la convocatoria para el amistoso frente al Celta Fortuna confirma que el desenlace está próximo. El acuerdo todavía debe cerrarse documentalmente, pero el Sporting ya prepara una temporada sin el futbolista que lideró su ataque durante la pasada temporada, mientras prepara la revolución de Larcamón.

Jonathan Dubasin debe compensar la marcha de Víctor Muñoz

Dubasin llega a la negociación después de completar el mejor año goleador de su carrera. El hispanobelga firmó 16 tantos y 4 asistencias en 37 partidos de Segunda división, convirtiéndose en el máximo realizador del Sporting y participando en 38 encuentros entre liga y Copa del Rey, 36 de ellos como titular.

Su polivalencia amplía las posibilidades de Ramis. Puede partir desde cualquiera de las bandas, actuar como segundo delantero e incluso ocupar puntualmente la referencia ofensiva. Esa movilidad permitiría a Osasuna añadir profundidad sin limitar el fichaje a una única posición.

La necesidad aumentó con la salida de Víctor Muñoz al Liverpool. El conjunto inglés pagó los 40 millones establecidos en su cláusula, aunque la entidad navarra solo poseía el 50% de sus derechos económicos. Osasuna perdió así al extremo campeón del mundo que aportó 7 goles y 5 asistencias durante la pasada campaña, donde disputó 36 partidos.

Dubasin no reproduce exactamente el perfil del internacional español, pero sí ofrece intensidad, llegada al área y una producción inmediata. Ramis recibiría a un atacante en plena madurez, adaptado al fútbol español y especialmente motivado por disputar por primera vez una temporada completa en LaLiga.

Aihen Muñoz se acerca para cubrir el lateral izquierdo

La segunda operación responde a una necesidad defensiva. El periodista Ángel García apunta que Osasuna ha acelerado por Aihen Muñoz y que las conversaciones podrían experimentar avances importantes en las próximas horas.

El lateral de 28 años ve con buenos ojos trasladarse a Pamplona para disfrutar de una continuidad que no tiene garantizada en San Sebastián. La Real Sociedad cuenta con Sergio Gómez, Javi López, Jon Balda y el propio Aihen para la misma demarcación, por lo que deberá aligerar una posición con una alta ocupación.

Aihen entra además en su último año de contrato. La Real renovó al defensa hasta junio de 2027, circunstancia que favorece una venta este verano si no existe intención de prolongar nuevamente el vínculo. Osasuna podría incorporar así a un jugador con experiencia en Primera y por un precio no muy elevado, puesto que el conjunto txuri-urdin se arriesga a perderlo gratis el próximo año.

Su posible llegada ofrecería competencia inmediata en una zona que la dirección deportiva quería reforzar. Aihen destaca por su intensidad, su capacidad para sostener recorridos largos y su conocimiento de una competición en la que acumula varias temporadas con la camiseta realista.

Ramis empieza a recibir las piezas del nuevo Osasuna

Osasuna contrató a Luis Miguel Ramis hasta 2028 después de cerrar la etapa de Alessio Lisci. El técnico ha reclamado un equipo reconocible, ordenado y capaz de mantener en Pamplona la competitividad que tradicionalmente ha acompañado al equipo, volviendo a convertir El Sadar en un fortín en Primera.

La pasada temporada terminó con cinco equipos implicados en la lucha por la permanencia durante la última jornada. Osasuna necesitó puntuar frente al Getafe en la última jornada para eliminar cualquier combinación peligrosa, un desenlace que evidenció la necesidad de elevar el nivel de la plantilla rojilla.

Dubasin aportaría gol y versatilidad en el frente ofensivo. Aihen, experiencia y profundidad en el costado izquierdo. Son operaciones distintas, pero nacen de la misma conclusión: el nuevo proyecto no puede depender exclusivamente del rendimiento de El Sadar ni llegar al tramo final con recursos limitados.

Los dos fichajes están encaminados, no cerrados. El acuerdo por Dubasin debe formalizarse y Osasuna todavía necesita entenderse con la Real Sociedad por Aihen. La planificación rojilla, sin embargo, comienza a tomar forma alrededor de dos futbolistas preparados para asumir responsabilidades desde el primer día.