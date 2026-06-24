Ante Budimir, el inesperado héroe de Croacia en el Mundial que hace historia para Osasuna

Ante Budimir salió de suplente en el partido entre Croacia y Panamá pero marcó el gol de la victoria para su país, convirtiéndose así en el primer jugador de Osasuna en anotar en un mundial

El Mundial 2026 se está llevando todas las miradas del fútbol internacional, aunque sin descuidar el mercado de fichajes. Esta competición por países es el escenario perfecto tanto para descubrir nuevos talentos como para dar un golpe sobre la mesa nombres muy conocidos. Así lo ha hecho Ante Budimir, que ha pasado de ser suplente con su país a convertirse en héroe, tanto para Croacia como para Osasuna.

El gol del croata contra Panamá se convierte en su primer tanto en un Mundial y le permite ser el primer jugador de Osasuna en activo en marcar, haciendo historia para el club rojillo por su buen hacer con su país. Ningún jugador del club navarro ha anotado en el Mundial mientras vestía la camiseta rojilla, por lo que Budimir eleva el nivel de Osasuna a nivel internacional.

Budimir se convierte en el primer jugador de Osasuna en marcar en un mundial

Ante Budimir, delantero de Osasuna, fue suplente en los dos partidos que ha disputado Croacia en este Mundial 2026. De hecho, en la primera jornada no disputó ni un sólo minuto. Una decisión que generó mucho debate entre los croatas y los aficionados de Osasuna, que han visto como en las dos últimas temporadas de La Liga ha anotado 38 goles y no entendían como Zlatko Dalić le dejaba fuera del once inicial.

En el partido contra Panamá entró como revulsivo en el segundo tiempo y tan sólo necesitó nueve minutos para abrir el marcador, y el resto, literalmente es historia. Anota así su primer gol en una competición tan prestigiosa y destacada y se convierte en el primer jugador de Osasuna en activo en ver puerta en un Mundial. Un tanto que además puede ser clave para la clasificación de Croacia a la siguiente ronda, aunque para eso todavía queda un partido decisivo contra Ghana.

Croacia derrota a Panamá gracias al gol de Ante Budimir

Este gol del delantero 'rojillo' le dio una victoria clave a Croacia, que después de caer contra Inglaterra en la primera jornada necesitaba una victoria para seguir teniendo opciones en esta edición. El gol de Budimir, único tanto del partido, garantizó la victoria de 'los ajedrezados' y les mete en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Croacia se lo juega todo a una carta en su enfrentamiento contra Ghana, que están dando la sorpresa y firmaron un empate contra Inglaterra, con la brujería de su parte. Por ello, los croatas deben ganar si quieren superarles en el cuadro y avanzar a la siguiente ronda.