Un brujo ghanés echa una maldición a Harry Kane y desata el caos en Inglaterra y el Mundial

Inglaterra sumó un discreto empate contra Ghana, un resultado que un brujo explica al asegurar que ha echado una maldición a Harry Kane para que no marcara y así ganase su país

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados, comenzando ya la tercera y última jornada de los primeros grupos de esta fase. Por eso, ya hay países que han demostrado ser candidatos al título. Uno de ellos es Inglaterra, que derrotó a Croacia en la primera jornada por 4-2, dejando claro que tiene un equipo capaz de competir por el título. Sin embargo, en su segundo partido no han sido capaces de marcar a Ghana y se ha saldado con un empate. Un resultado inesperado que un brujo ghanés explica por una maldición

El famoso brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam anunció que ha utilizado sus supuestos poderes para frenar a Harry Kane en el partido contra su país, y así evitar que marcara y darle opciones a Ghana en el Mundial. Una situación que se ha demostrado tras este duelo de la segunda jornada del Grupo L, que acabó en empate a cero y reparto de puntos entre los países.

Un brujo ghanés asegura haber echado una maldición a Harry Kane e Inglaterra

La superioridad que demostró Inglaterra contra Croacia, sobre el papel el segundo mejor equipo de este grupo, les colocó directamente como uno de los grandes favoritos para esta edición del Mundial. Por ello, se esperaba que el choque contra Ghana fuera un paseo para 'los tres leones', pero nada más lejos de la realidad.

Es cierto que los ingleses hicieron mejor partido, tuvieron la posesión con una amplia diferencia respecto a su rival y realizaron muchos más disparos, pero al final el marcador se quedó con 0-0. El país africano logró un empate que puede ser clave para sus opciones en este Mundial. Algo que se explica por la falta de eficacia de cara a puerta, con Harry Kane mucho más errático de lo habitual, que falló una ocasión clara y que se topó con una sólida defensa.

Inglaterra confirma la 'maldición' del brujo tras empatar contra Ghana en el Mundial

Una vez Kwaku Bonsam confesó esta maldición públicamente, muchos dudaron de él, pero Inglaterra se ha encargado de darle al brujo el beneficio de la duda. A pesar de ser muy superiores contra Croacia, con doblete de Harry Kane, el jugador inglés no ha podido anotar frente a la selección que dirige Carlos Queiroz.

De esta forma, Ghana tiene los mismos puntos que Inglaterra, a falta de una única jornada, aunque peor diferencia de goles eso sí. El país africano venció contra Panamá y empató con 'los tres leones', que le colocan en la segunda posición del cuadro, por delante de Croacia. Ya es cuestión de cada uno juzgar si se debe a los poderes de Kwaku Bonsam.

Clasificación del Grupo L en el Mundial 2026