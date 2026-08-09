La FIFA y Gianni Infantino contraatacan con un duro comunicado

El máximo organismo del fútbol mundial ha lanzado un escrito donde defiende la figura de su presidente y señala a aquellos que intentan debilitar la figura de Infantino, algo que "la FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará"

Duro comunicado el que ha emitido la FIFA saliendo al paso de los sectores más críticos como la UEFA, defendiendo la figura de Gianni Infantino y advirtiendo que no aceptará ningún movimiento en torno a la presidencia que sean contrarios a los principios democráticos previstos en sus estatutos.

Curiosamente, ese escrito llega en el momento en el que la figura de Gianni Infantino se encuentra más en entredicho que nunca, después de su intento por privatizar el Mundial de fútbol que provocó una reacción en cadena de muchas federaciones hasta el punto de tener que desechar esa idea.

Sin embargo, en el horizonte ya aparecen las próximas elecciones, que se celebrarán en marzo de 2027, y tras todos estos acontecimientos, podría gestarse un movimiento que acabe con una candidatura para rivalizar con Infantino.

Así, a través de un comunicado atribuido a su portavoz, la FIFA aseguró que hay un "esfuerzo concertado y continuo" para debilitar a Infantino, quien recuerda que fue elegido de manera democrática el 26 de febrero de 2016 por las 211 Asociaciones miembro y enfatiza que continúa ejerciendo el mandato para el que fue elegido.

"La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", destaca el comunicado.

"Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su Presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos de la FIFA. La cobertura reciente ha incluido afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos relacionados con la FIFA y su Presidente. La especulación y la insinuación no deberían presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera", recalca el comunicado.

La FIFA ensalza el trabajo de Infantino

Además, en dicho escrito se pone en valor la figura del actual presidente, Gianni Infantino. "El Presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en el juego y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el fútbol mundial. El cambio inevitablemente desafía a los intereses establecidos, pero el desacuerdo con ese cambio no puede justificar esfuerzos para socavar el mandato democrático del Presidente de la FIFA o la institución que fue elegido para liderar", expresa.

"La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para distorsionar hechos, amplificar alegaciones no fundamentadas o fabricar distracciones diseñadas para socavar el progreso. Cuando la cobertura sea inexacta o engañosa, la FIFA la desafiará directamente y con vigor", aclara.

Por último, la FIFA pide a todos sus miembros un acto de responsabilidad y en el sentido de unión del actual presidente: "La responsabilidad de la FIFA es hacia sus 211 Asociaciones Miembro y hacia el fútbol en todo el mundo. No nos dejaremos distraer ni desviar de fortalecer la organización, cumplir con nuestras Asociaciones Miembro y continuar con el trabajo de hacer del fútbol verdaderamente global. A través del Presidente de la FIFA y la administración de la FIFA, nuestro enfoque permanece firmemente en esa misión, y estamos más decididos que nunca a cumplirla".

La propuesta fallida de Infantino

La tensión entre Infantino y algunas confederaciones ha escalado en los últimos días al divulgarse detalles de un proceso de la FIFA para privatizar una parte de la gestión de los mundiales.

La entidad rectora del fútbol anunció su propuesta para vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), nueva filial que se planteaba para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como la Copa del Mundo.

El rechazo encabezado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y otros sectores ha aumentado de tal forma que se ha cuestionado la gestión y la continuidad del presidente, pese a la renuncia expresada por Infantino para continuar con el proyecto que abría la puerta a la inversión privada en algunos derechos comerciales de la FIFA.