El Arsenal responde a la negativa de Vinicius con el fichaje de Bruno Guimaraes

El conjunto londinense presenta al brasileño como fichaje estrella y el el centrocampista deja clara sus intencionesaterriza con un mensaje directo: "Quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar indicado para lograrlo"

El Arsenal ha hecho oficial el fichaje de Bruno Guimaraes. El brasileño ha firmado hasta 2030 y se ha convertido en la segunda incorporación más cara del equipo londinense. De esta manera, la Premier League vuelve a tener moviientos importantes en el mercado de verano, como son otros como la llegada de Tonali al Tottennham. Tras ello, el ex del Newcastle ha querido compartir sus sensaciones con su traspaso.

El Arsenal, además, ha respondido con firmeza a la negativa del fichaje de Vinicius, que ha renovado finalmente por el Real Madrid hasta 2032 pese a los rumores que le situaban en el equipo de Mikel Arteta. La entidad londinense ha pagado un total de 87 millones de euros por el traspaso del futbolista, que viene a formar un centro del campo junto con Declan Rice y Martin Odegaard, además de otras opciones como la Zubimendi.

Bruno Guimaraes: "Quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar indicado para lograrlo"

En este sentido, Bruno Guimaraes valoró en los canales oficiales del Arsenal su llegada al conjunto de Mikel Arteta: "Estoy muy emocionado. Estoy en un momento de mi vida en el que necesito un desafío como este. Quiero ganar trofeos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar indicado para lograrlo. Tengo muchísimas ganas de empezar".

Por otro lado, Bruno Guimaraes desveló un mensaje que le envió Declan Rice: "¡Ven aquí y por favor, no más peleas, ahora somos amigos!' Me alegré de que me escribiera. En mi opinión, (el mediocampo del Arsenal) es uno de los mejores de Europa. Todos son jugadores increíbles".

Bruno Guimaraes: "Unirme a los campeones de liga siempre es una gran oportunidad"

Bruno Guimaraes recordó los enfrentamientos contra el Arsenal: "Cada vez que juego contra el Arsenal es muy difícil. Mantienen la posesión del balón, defienden como un solo equipo. Creo que esa combinación es la forma en que me gusta jugar, y por supuesto, unirme a los campeones de liga siempre es una gran oportunidad".

El jugador del Arsenal añade que "puedo pasar el balón, correr mucho y jugar como un guerrero; nunca me rendiré. Intentaré ayudar al equipo, soy bueno con el balón, sereno, muy tranquilo y, a veces, puedo marcar goles y espero hacer muy felices a todos aquí. Lo que he logrado hasta ahora es enorme, pero quiero más. Quiero ganar para el Arsenal. Quiero ganar más trofeos en mi carrera, y creo que estoy en el lugar correcto".

Bruno Guimaraes: "Quiero dejar mi nombre en la historia del club"

Bruno Guimaraes siguió explicando sus sensaciones a su llegada al Arsenal: "Estoy muy emocionado de unirme. Aquí, con esta camiseta, tenemos que ir a por todas para ganar trofeos, ganar todo lo que podamos y hacer historia. Quiero dejar mi nombre en la historia del club. Algún día, cuando me vaya, quiero que los jugadores vengan aquí y digan: "Quiero hacer exactamente lo que Bruno hizo por el club".

El brasileño concluyó con un mensaje: "Creo que es lo mejor que un jugador puede hacer por el club: hacer historia e inspirar a los jóvenes. El mensaje para mí es gracias por todo lo que han hecho. Todos los mensajes que me enviaron, estoy muy emocionada de unirme a ustedes. Daré lo mejor de mí, lo prometo. Como dije, soy su guerrera, nunca me rendiré. Ojalá podamos crear muchos, muchos buenos recuerdos juntos".

El debut de Bruno Guimaraes con el Arsenal

Bruno Guimaraes, que alcanzó un acuerdo con el Arsenal a finales de julio, cuenta las horas para poder estrenarse con la camiseta del equipo londinense. Los de Mikel Arteta se medirán mañana domingo al Borussia Dortmund en la Copa Emirates. Tras ello, se verán las caras con el Como el próximo miércoles, antes de citarse con el Manchester City en la final de la Community Shield, dónde el brasileño puede ser titular por primera vez.

El fichaje de Bruno Guimaraes le da un salto importante de calidad al Arsenal, que seguirá en la disputa por conseguir la UEFA Champions League, tras quedarse a las puertas en la edición pasada. Además, el ex del Newcastle, que ya fija un sustituto, podría formar centro del campo con otros jugadores como Mikel Merino, Martin Odegaard, Declan Rice o Martín Zubimendi, entre otras opciones con las que cuenta Mikel Arteta.