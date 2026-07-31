Bruno Guimaraes alcanza un acuerdo con el Arsenal y no viaja con el Newcastle

El capitán del Newcastle no viaja con su equipo a la espera de que se complete la documentación para su fichaje por el Arsenal, uno de los objetivos prioritarios para Mikel Arteta, especialmente después de destacar en el Mundial 2026 con Brasil

El mercado de fichajes aún promete muchos movimientos para cerrar las mejoras de los equipos para la próxima temporada, y el Arsenal está siendo uno de los clubes que más movimientos está protagonizando. El equipo que dirige Mikel Arteta es el actual campeón de la Premier League y finalista de la Champions, por lo que refuerzan su plantilla para ser aún más fuertes, a punto de cerrar una destacada incorporación.

El Arsenal llega a un acuerdo con Bruno Guimarães para completar su fichaje, que entra ya en su fase final. El internacional brasileño no ha viajado con el Newcastle para los partidos de pretemporada y ya hay una cifra acordada para su traspaso, que asciende de los 90 millones de euros.

Bruno Guimaraes no viaja con el Newcastle y llega a un acuerdo con el Arsenal por su fichaje

El centrocampista brasileño lleva en la agenda de varios clubes desde hace tiempo, pero sus buenas actuaciones en el Mundial 2026 con la Canarinha ha hecho que su operación salida del Newcastle se acelere. El equipo de 'las urracas' está a punto de perder a su capitán, que lleva cuatro años en el club y que aún tiene contrato vigente hasta 2028. Sin embargo, van a sumar un dineral por él, sacando mucho partido del jugador.

Guimaraes llegó a al equipo inglés por 40 millones, y el precio que han acordado para su salida es de 94 millones de euros. De hecho, el jugador y el Arsenal ya han llegado a un acuerdo formal, y por eso el brasileño no viaja con el Newcastle para sus partidos de pretemporada. El acuerdo que ha alcanzando con el club que dirige Mikel Arteta es de larga duración, firmando por 5 temporadas, hasta 2031, aunque aún falta que se haga oficial.

El Arsenal está a punto de cerrar el fichaje de Bruno Guimaraes

El traspaso de Bruno Guimarães ha sido uno de los más demandados en este mercado de fichajes, conscientes de que el brasileño veía bien un cambio de aires, con especial interés en el Arsenal para competir por títulos. Sin embargo, el Newcastle no quería dejar salir a su capitán y a una de sus piezas claves para dirigir y controlar el juego del equipo. Por ello, rechazaron unas primeras ofertas por 70 y 80 millones.

Ahora, y con 94 millones como oferta, el Arsenal está a un paso de completar este traspaso, pendientes de la documentación y el reconocimiento médico del jugador para hacerlo oficial. Además, el club que dirige Mikel Arteta ha entrado en la puja por el fichaje de Ferran Torres, que puede ser otro de los grandes movimientos del mercado, después de que se les haya complicado la opción de Vinicius Jr.