El Leipzig da por cerrado el fichaje de Diomande por el Real Madrid y ya baraja sustitutos

El equipo alemán sabe que el fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid está hecho y ya buscan posibles sustitutos para cubrir la baja del extremo derecho marfileño, poniendo varios nombres sobre la mesa

El RB Leipzig ha perdido a una de sus grandes estrellas. El equipo alemán no quería dejar salir a Yan Diomande, pero poco podían hacer después de que los grandes clubes de Europa se interesaran en su fichaje, por lo que han puesto un elevado precio para el traspaso, que no ha asustado al Real Madrid y ya están a punto de cerrar su incorporación. Por ello, el Leipzig empieza a buscar sustituto y ya tiene varios nombres en la agenda.

El Real Madrid ha ofrecido al equipo de bebidas energéticas entre 115 y 120 millones para completar el traspaso de Diomande, por lo que cuentan con un gran margen económico para encontrar a un nuevo futbolista que ocupe la posición del joven marfileño.

Los candidatos del Leipzig para sustituir a Yan Diomande tras su fichaje por el Real Madrid

Yan Diomande se ha convertido en una de las grandes joyas de este mercado de fichajes, especialmente tras destacar en el Mundial 2026. Por ello, pese a que tenía contrato vigente con el Leipzig, saldrá de Alemania, a la espera de que se confirme su fichaje por el Real Madrid. La opción que le queda al equipo que va a dirigir Martin Demichelis, ex del Mallorca, es salir al mercado de fichajes a buscar nuevos perfiles que puedan ocupar el puesto que deja el extremo derecho.

La opción que más fuerza toma es la de Francisco Conceiçao, internacional con Portugal y jugador de la Juventus. El problema es que grandes de Europa como el Manchester United también pelean por incorporarlo a sus filas, por lo que será difícil cerrar su traspaso. Esta pasada temporada marcó 3 goles y repartió 5 asistencias, que aunque sean cifras lejanas a las que hacía Diomande, es uno de los grandes activos gracias a su juventud, destacando por su juego a sus 22 años.

El siguiente en la lista es Paul Nebel, que conoce bien la Bundesliga ya que juega en el Mainz 05. Es un mediocentro ofensivo que tratarán de reconducir por la banda, y cuyo valor de mercado está en 18 millones de euros, aunque es bastante posible que el club alemán rebaje el precio ya que sólo le queda un año de contrato.

Las opciones de Martin Demichelis para su estreno con el Leipzig

A pesar de que esos sean los nombres prioritarios que ya trabajan desde el Red Bull Arena, hay más nombres en su lista. También barajan la posibilidad de incorporar a Malick Fofana, que actualmente compite en el Olympique Lyon, y Said El Mala, ya en la Bundesliga defendiendo la elástica del Colonia. Sin embargo, el Borussia Dortmund también está interesado en este último, por lo que la puja será difícil.

Estas son las principales opciones con las que cuenta Martin Demichelis para ir formando su alineación en su estreno como técnico del Leipzig. El ex entrenador del Mallorca ya ha propuesto un par de nombres para reforzar al equipo. Entre ellos, el club germano ya estaba trabajando en el fichaje de Nadiem Amiri, internacional con Alemania, para reforzar el centro del campo antes de que les estallara el lío con Diomande.