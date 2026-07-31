La Premier irrumpe por Ferran Torres y complica los planes del Barça

El goleador de la Selección española no deja de sumar pretendientes, con clubes de la Premier como el Arsenal que se unen a la puja. El Barcelona quiere convencer al jugador de que renueve pero estas nuevas ofertas y la del PSG complican su futuro en La Liga

Ferran Torres se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del verano. Su gol en la final del Mundial 2026, que le valió un título a la Selección española tras derrotar a Argentina, le ha colocado en uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes. El delantero del FC Barcelona tiene contrato vigente hasta el próximo año, aunque la intención del equipo catalán era renovarle. Sin embargo, su futuro en La Liga se complica y cada vez tiene más pretendientes.

Fue el París Saint-Germain, con Luis Enrique al mando, el primero en lanzarse a por su fichaje. Sin embargo, ante la posibilidad real de que abandone el Camp Nou, la Premier también se une a esta carrera. Ahora Arsenal y Tottenham también preguntan por el jugador español, y su futuro cada vez está más abierto.

Arsenal y Tottenham se unen al PSG en la puja por el fichaje de Ferran Torres

El Arsenal es el club que más fuerza ha cogido en las últimas horas. El PSG es el vigente campeón de Champions, pero es cierto que tiene jugadores de primer nivel y la llegada de Ferran sería para tomar un rol menos importante. Sin embargo, en el campeón de la Premier League tiene espacio para ser titular y reforzar el equipo de Mikel Arteta, quién lleva siguiendo su situación desde hace meses.

Además, los 'gunners' son los que más aprietan por un fichaje estrella después de que se complique la posibilidad de incorporar a Vinicius Jr a su equipo, creyendo que su renovación con el Real Madrid está cada vez más cerca. Pero los del Emirates Stadium no son los únicos de la liga inglesa que han pensado en Ferran.

El Tottenham también ha preguntado por él, aunque es cierto que un traspaso a los 'spurs' parece más complicado ya que no disputan la máxima competición de clubes europea, por lo que es el último equipo en la cola. Lo que está claro es que el delantero español y el Barça cada vez están más alejados, ya que el club catalán no dejará que se vaya gratis la próxima temporada.

El futuro de Ferrán Torres, cada vez más lejos del Barça

El equipo culé dejó claro que su intención es renovar el contrato a Ferran Torres, un movimiento que pretendían resolver en septiembre una vez finalizado el mercado de fichajes. Pero los grandes clubes interesados en hacerse con los servicios del delantero valenciano han cambiado la situación significativamente. Por ello, el Barça ha reconocido que dejará salir a Ferran si él lo pide.

El PSG ya estableció negociaciones, buscando un movimiento 'top' en el mercado tras quedarse sin Yan Diomande, a la espera de si el Arsenal presenta una oferta formal. El precio de este fichaje estaría entre los 45 y 50 millones de euros, por lo que habrá que esperar a las próximas semanas y ver cómo se resuelve el 'caso Ferran'.