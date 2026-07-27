El Barça toma una decisión definitiva con Ferran Torres y ya elige a su posible sustituto

El equipo que dirige Hansi Flick responde al interés de clubes como el PSG en el fichaje de Ferrán Torres y empiezan a buscar sustituto por si el español quisiera salir

Ferrán Torres está siendo uno de los grandes protagonistas este verano, principalmente por ser el autor del gol de la final entre España y Argentina, que le ha dado el segundo Mundial de su historia a la Selección española. Sin embargo, una vez finalizada la competición por selecciones, es hora de volver a los clubes, y el delantero también promete ser destacado en el mercado de fichajes.

Su papel como delantero en el equipo de Luis de la Fuente le ha colocado en el centro de todas las miradas a nivel internacional, por lo que hay varios clubes que se han interesado en su fichaje. Sobre todo, el París Saint-Germain de Luis Enrique. Por ello, el Barça toma ya una decisión clara respecto al futuro del 'tiburón'.

El Barcelona cuenta con Ferrán Torres, pero lo liberará si él lo pide

El interés del PSG en el fichaje de Ferrán Torres ha hecho que el Barça tenga que tomar una decisión definitiva con el delantero español. La postura del club es clara, especialmente después de asegurar que no han recibido ninguna oferta formal de ningún equipo. El conjunto azulgrana quiere renovar el contrato al delantero, que está vinculado con ellos hasta junio de 2027. Una negociación que tienen pendiente para septiembre, una vez finalice el mercado de fichajes.

Retrasar estas negociaciones supone arriesgarse a que se vaya libre la próxima temporada, pero confían en llegar a un acuerdo para ampliar su contrato. Eso sí, han confirmado que si el jugador pide salir, no pondrán impedimentos y le liberarán. Si finalmente Torres sale del Barça, el precio que rondaría la operación sería alrededor de 50 millones. Por si acaso, ya estudian posibles alternativas para sustituirle en el ataque.

El plan del Barça para sustituir a Ferrán Torres

En caso de que finalmente Ferrán abandone el equipo del Camp Nou, los culés ya están contemplando posibles alternativas para cubrir su baja. La que más convence en Can Barça es la de Julián Álvarez. Laporta aún no se da por vencido y sigue buscando el fichaje del delantero argentino del Atlético de Madrid, aunque su precio no va a bajar de los 120 millones de euros, a pesar de que los rojiblancos rechazaron una oferta del Real Madrid por 150 millones.

Sin embargo, si finalmente Cerezo no libera a 'la araña', el caballo ganador del Barça es Fisnik Asllani, quién está ganando fuerza en los últimos días. El delantero alemán de 23 años ha destacado en la Bundesliga y ya se ha convertido en la opción más factible, con una operación que se resolvería en 30 millobes de euros.