Un nuevo actor en el tablero de Julián Álvarez: el Arsenal con dinero y Gyökeres

Desde Inglaterra apuntan el interés de los subcampeones de la Champions League para hacerse con los servicios del delantero argentino que pretende el FC Barcelona

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre Julián Álvarez, los deseos del FC Barcelona de ficharlo y la negativa del Atlético de Madrid. Sin embargo ahora aparece un nuevo actor en este tablero. Se trata del Arsenal de Mikel Arteta que se ha fijado en el delantero argentino con unas intenciones que podrían acompañar con una potente oferta.

Tanto es así que, según The Times, el Arsenal tiene en su agenda a Julián Álvarez y no únicamente se trataría de dinero con lo que intentaría convencer al Atlético de Madrid. Podría proponer a los colchoneros incluir en la operación a su atacante Viktor Gyökeres, que uniría a una oferta de unos 100 millones de euros por La Araña. Un propuesta que, de avanzar, podría hacer variar la idea de los colchoneros, cerrados hasta el momento en la idea de no desprenderse de uno de sus referentes.

El Atlético de Madrid ya rechazó ofertas del Real Madrid y el Barcelona por Julián Álvarez

Desde hace tiempo el asunto de Julián Álvarez está encallado. El Real Madrid realizó una oferta de 150 millones de euros, rechazada por el Atlético de Madrid, que tampoco ha aceptado la propuesta del Barcelona, que estaría alrededor de los 100 y que aún mantiene. El club rojiblanco no quiere vender a uno de sus jugadores claves y más desequilibrantes, menos a un rival directo en LALIGA.

Queda por ver que pudiera hacerlo a equipos extranjeros, como los es el Arsenal, que además llegaría con propuesta tan potente. Entre el dinero y Gyökeres, si se atiende por ejemplo al valor que el portal especializado Transfermarkt otorga al sueco de 65 millones de euros, la oferta total podría estimarse en unos 165 millones de euros. Un dinero importante y evitar vender al futbolista a un equipo español.

Las palabras de Julián Álvarez y de Gil Marín en las últimas semanas

Habrá que esperar en todo caso si ese interés del Arsenal, subcampeón de la Champions League y que precisamente se cruzó con el Atlético de Madrid en las semifinales, avanza. En cualquier caso Julián Álvarez ya expresó durante el Mundial su postura acerca de cambiar de aires. "Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño", decía el argentino. Desde entonces no ha vuelto a hablar tras unas palabras que apuntaban al Barcelona.

En el Atlético de Madrid han pronunciado en varias ocasiones sobre el asunto. Recientemente lo hizo Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club colchonero. "No queremos transferirlo, y no aceptaremos ni una oferta de 100, ni de 150, ni de 200 millones por Julián Álvarez", aseguraba de manera rotunda ante la insistencia del Barcelona en firmarlo.

Hay que recordar que Julián Álvarez ya sabe lo que es jugar en la Premier League. Precisamente de Inglaterra firmó el Atlético de Madrid al delantero. Fue en el verano de 2024 cuando fichó al argentino procedente del Manchester City entrenado por Pep Guardiola a cambio de 75 millones de euros. Ahora aparece el interés del Arsenal por sus servicios.m