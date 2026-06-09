Florentino presenta una oferta de 150 millones por Julián Álvarez... y el Atlético la rechaza

El Real Madrid comunica que el club colchonero ha estudiado y valorado la propuesta, pero que ha decidido declinarla remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, la cual asciende a 500 'kilos'

Tal y como prometió, Florentino Pérez presentó este martes una oferta de 150 millones de euros por un futbolista de primer nivel mundial. Solo faltaba por desvelarse la identidad del susodicho, el favorito del presidente del Real Madrid, y finalmente ha resultado ser Julián Álvarez.

El club blanco ha emitido un comunicado oficial en el que ha informado de su intento de fichar al delantero del Atlético de Madrid, pero la propuesta ha sido rechazada por el club colchonero, que se remite a su cláusula de rescisión, la cual asciende a 500 millones de euros.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", reza el comunicado del club.

La noticia viene a confirmar la información adelantada un día antes por el periodista Patrick Berger, de Sky Sport Alemania, que apuntó a un interés del mandamás del club blanco en el delantero argentino ya que se trata de un jugador que gusta mucho en el Santiago Bernabéu y por el que ya se habrían realizado unas primeras consultas preliminares.

Evidentemente, el simple hecho de que el nombre del campeón del mundo argentino aparezca en la órbita blanca ya está provocando un terremoto en el mercado.

El galáctico que nadie esperaba

Con esta confirmación de oferta, el nombre de Julián Álvarez ha pasado de ser una posibilidad remota a convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado madridista. Y es que el misterioso fichaje de los 150 millones de euros es el campeón del mundo argentino, un verdadero golpe de timón por parte de Florentino Pérez.

Florentino sigue jugando sus cartas

No sería la primera vez que el presidente del Real Madrid utiliza el factor sorpresa para cerrar una gran operación. De hecho, el mandamás blanco siempre ha manejado con especial habilidad los tiempos mediáticos de sus fichajes más importantes.

Por eso, mientras todas las miradas apuntaban hacia el centro del campo del PSG o hacia alguna estrella emergente de la Premier League, la posibilidad de Julián Álvarez no había tenido ni siquiera en consideración hasta las últimas horas. No hay que olvidar que el dirigente madridista ha vinculado su victoria electoral a la llegada de una gran figura capaz de volver a ilusionar al madridismo.

Una 'bofetada' al Barça

La operación tiene además un enorme impacto institucional, no solo por el valor deportivo del argentino, sino porque supondría sacar del Atlético de Madrid a uno de los jugadores llamados a liderar el proyecto rojiblanco y, de paso, arrebatar al Barça a su jugador más deseado.

El fichaje iría mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Julián Álvarez ha aparecido en numerosas ocasiones vinculado al FC Barcelona. No es ningún secreto que es el gran objetivo de la dirección deportiva azulgrana. La irrupción del Real Madrid en la carrera altera por completo el panorama. Florentino está intentando incorporar a una de las estrellas más cotizadas del mercado e impedir que uno de sus grandes rivales pueda aspirar a su fichaje.

Desde el Atlético siempre se ha remitido a una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros, una cifra completamente fuera de mercado. Sin embargo, diversas informaciones apuntan a que una oferta en torno a los 150 millones podría obligar al club rojiblanco a sentarse a negociar. Por el momento, la entidad presidida por Enrique Cerezo ha rechazado esta primera oferta, aunque no se descarta que solo sea el primer paso de la negociación.

En cualquier caso, es evidente que Florentino no da puntada sin hilo en este tipo de operaciones y, si ha intentado entablar una negociación con el club, es evidente que ya tendría un acuerdo con el jugador.

El Atlético contesta con sorna

Minutos después de hacerse público el comunicado del Real Madrid, el Atlético respondió con ironía a la supuesta oferta del Real Madrid por Julián Álvarez. El club rojiblanco publicó en X un emoticono de risa citando el comunicado blanco, rebajando así cualquier opción de negociación.

Del mismo modo, el club colchonero publicó un tuit en el que va directamente a la batalla contra sus vecinos madrileños. "Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos del Real Madrid", dice el tuit, que enumera además lo siguiente:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada.

3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián.

4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!