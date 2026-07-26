Respuestas en el fichaje de Patrik Mercado: fecha para viajar a Sevilla y cuándo estará disponible

El círculo de la perla ecuatoriana, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, mantiene que hay un contrato firmado que respeta la FIFA, apunta lo que falta para que ponga rumbo a Nervión y pone fecha a su recuperación

El fichaje de Patrik Mercado por parte del Sevilla continúa rodeado de incertidumbre y de preguntas con respuestas tan ambiguas como diferentes dependiendo a la parte que se le pregunte al respecto .

Cabe recordar que a finales de febrero la entidad de Eduardo Dato anunció un principio de acuerdo con Independiente del Valle para la incorporación de la perla ecuatoriana de 22 años hasta junio de 2031, que se ejecutaría en el mercado estival por una cifra de seis millones con bonus incluidos.

Sin embargo, el infortunio se cebó con el centrocampista y con los nervionenses al caer lesionado de gravedad en el mes de marzo con una doble rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano y puso en duda la consumación de su fichaje a tenor de la postura expresada abiertamente por el Sevilla.

La postura pública del Sevilla con Patrik Mercado

Primero Antonio Cordón dejó su llegada a expensas del reconocimiento médico y recientemente José Ignacio Navarro aportó más detalles sobre la situación desde el prisma sevillista.

"Nosotros en su día hicimos un comunicado en el que en ningún momento se habló de plazos, ni fechas. Se llegó a un acuerdo para la posible contratación, se tenían que dar ciertos condicionantes y hasta que no se cumplan, no se podrá determinar si él es del Sevilla o sigue siendo de su club, como a fecha de hoy. ¿Si hay límites? Eso forma parte de la confidencialidad del acuerdo, no puedo aventurar nada más", señaló el director deportivo blanquirrojo, con una versión que dista de la ofrecida por Independiente del Valle y, sobre todo, por el círculo del jugador.

Y la posición inalterable den futbolista y su entorno, que defiende el contrato firmado

En este sentido, ESTADIO Deportivo informó a finales de mayo que su entorno insistía en que hay "un contrato rubricado por el presidente nervionense" y que el Sevilla podría enfrentarse a una fuerte demanda si no cumplía con lo firmado.

Posición que mantiene a día de hoy como ha podido saber esta redacción, sosteniendo que existe un contrato laboral firmado tres meses antes de la lesión que la FIFA respeta, señalando que se trata de una operación importante en lo económico para el Sevilla y que piensan que al lesionarse pueden cambiar el contrato o anularlo, pero "no es así".

Un punto de vista explicado con un símil: "Si compras un coche y decides no usarlo, lo prestas y se choca, no significa que ya no sea tuyo o tengas obligaciones".

Sin fecha aún para viajar a Sevilla y el tiempo establecido para su recuperación

No obstante, Mercado y su círculo mantienen la esperanza de que pueda haber entendimiento con la institución hispalense, si bien lo cierto es que a día de hoy, como ha constatado ESTADIO Deportivo, continúa sin haber fecha para su viaje a Sevilla para someterse a los exámenes médicos, lo que en principio se esperaba para junio o en el arranque de la pretemporada. De este modo, el centrocampista está a expensas de una comunicación oficial del Sevilla para dar el siguiente paso mientras continúa con su recuperación para estar listo lo antes posible.

A día de hoy, afirman a esta redacción que le faltan dos meses aproximadamente para completar su puesta a punto, por lo que podría estar disponible en octubre, si bien este plazo no asegura que el Sevilla, más allá de las posibles consecuencias, siga adelante ante el esfuerzo econó mico que supone la transacción por un futbolista que ha visto frenada su progresión por la grave lesión.