Advierten al Sevilla que "hay un contrato laboral firmado por Patrik Mercado y el presidente"

Tras filtrarse que el Sevilla habría descartado su fichaje, ESTADIO Deportivo ha podido saber que el entorno del centrocampista no ha recibido ninguna notificación al respecto y que se remiten al contrato rubricado por el jugador y por los nervionenses bajo una seria advertencia

Recientemente se filtró que el Sevilla habría tomado la decisión de descartar finalmente el fichaje de Patrik Mercado por su gravísima lesión y que, incluso, ya habría comunicado a Independiente del Valle y al centrocampista su intención de romper el preacuerdo que se había firmado para su fichaje en verano hasta 2030 por alrededor de seis millones de euros. Informaciones a las que han respondido con contundencia desde el entono del futbolista.

Oficialmente, a finales de marzo, Antonio Cordón, ya desvinculado del Sevilla, advirtió que una vez conocida "la doble rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, en la rodilla derecha" que su llegada quedaba a expensas del reconocimiento médico en el mes de junio.

Las posturas oficiales del Sevilla y del Independiente del Valle

"Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", señaló.

Más adelante, en abril, el gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, explicó que "hay un documento firmado en el que se estipulan las condiciones y los momentos en que tiene que darse el traspaso del jugador, que eso es para el mes de junio”, para después matizar que "no hay nada cerrado en el sentido de que vaya a o no vaya", y que había un "contacto permanente entre clubes".

Patrik Mercado, sin notificación alguna y con "un contrato laboral firmado por el presidente del Sevilla"

La única parte que había guardado silencio hasta ahora sobre este asunto había sido el propio jugador pese a la avalancha de noticias, y no ha sido hasta ahora, cuando se ha filtrado la posible ruptura del fichaje por parte del Sevilla, cuando su entorno se ha posicionado y lo ha hecho con vehemencia.

De esa forma, según aseguran a ESTADIO Deportivo, ni Patrik Mercado ni su entorno han recibido ninguna notificación del Sevilla acerca de que haya descartado su fichaje a día de hoy y se remiten directamente al "contrato laboral firmado por Patrik y el presidente del Sevilla".

Un contrato que, según ha sabido este medio, se firmó en Portugal por parte de Antonio Cordón y de José María del Nido Carrasco y que no contempla la opción señalada en su momento por el ya exdirector de fútbol del Sevilla de que su fichaje pueda depender de ningún examen médico, reivindicando que todo está firmado.

Advertencia para el Sevilla

Dentro de este contexto y en relación al contrato referido, advierten al Sevilla que podría enfrentarse a una "fuerte demanda" en el caso de que no se cumpliera con lo firmado en su momento.

Cabe afirmar que, desde las declaraciones antes citadas de Antonio Cordón sobre que el fichaje dependería del reconocimiento médico, el Sevilla no ha vuelto a pronunciar oficialmente sobre este asunto, por lo que las informaciones sobre el posible descarte de su fichaje procedería de filtraciones, no de una afirmación oficial del club.

Lo cierto es que la postura del entorno del futbolista, hasta ahora al margen, genera más incertidumbre en una operación realizada por un Antonio Cordón que muy recientemente acordó su desvinculación del Sevilla.