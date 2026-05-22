La lista del Sevilla para visitar al Celta: seis bajas y un posible debut

El conjunto nervionense cerrará la temporada este sábado en Balaídos (21:00 horas) con las ausencias de Castrín, Juanlu, Januzaj y Mendy, pero con la gran novedad del regreso de Nico Guillén

El Sevilla FC cerrará la temporada este sábado ante el Celta de Vigo sin nada ya en juego. La derrota de la pasada jornada ante el Real Madrid vino acompañada de los resultados ajenos que garantizaban la permanencia en LaLiga y los nervionenses han tenido al fin una semana plácida para preparar el último encuentro del curso, lejos de la tensión vivida en las jornadas anteriores.

Solo les queda el honor de poder escalar algunas posiciones -actualmente son decimoterceros- o caer hasta el 17º puesto, el último con derecho a seguir en la máxima categoría, como la campaña pasada. De ello, además, depende cobrar un mayor o menor porcentaje en el reparto de los derechos televisivos. Un pellizco económico siempre importante para un club inmerso en una delicada situación económica, independientemente de que su futuro esté en manos o no de Five Eleven Capital.

El Celta de Vigo sí busca sellar la Europa League

Esa incertidumbre hará que Luis García Plaza se quede una semana más en la capital hispalense para conocer el desenlace. No sabe si seguirá al frente del equipo pese a ganarse la renovación de su contrato al lograr la salvación. Pero en medio de tan peculiar situación, el madrileño quiere poner el broche a su notable trabajo con un buen partido en Balaídos, donde a partir de las 21:00 horas los celestes sí buscarán al menos el punto que les asegura el billete para la Europa League como sextos en la tabla.

La lista de bajas del Sevilla FC

Para ponérselo difícil, no obstante, el cuadro sevillista acude con varias bajas obligadas. Así, García Plaza pierde a un hombre importante como Andrés Castrín, que ya se ausentó en el duelo ante el Villarreal y llegó de nuevo entre algodones frente al Real Madrid, acusando el esfuerzo realizado ante los blancos en una cita en la que volvió a firmar un partidazo junto a Kike Salas.

Junto al central gallego, tampoco viajan Adnan Januzaj, que ha estado enfermo en los últimos días, y Batista Mendy, que sufrió un golpe en el entrenamiento del pasado miércoles. Ni uno ni otro, en cualquier caso, han contado con la confianza del actual técnico blanquirrojo desde su llegada. El belga, de hecho, no ha jugado ningún minuto a sus órdenes y dirá adiós a final de temporada, como lo hará también a priori el mediocentro francés, pues no se espera ya que se intente su compra al Trabzonspor.

Completa la lista de ausencias el también lesionado Manu Bueno, que se ha perdido la recta final de la campaña; el brasileño Marcao, que ya trabaja con el grupo pero no cuenta con ficha desde enero; y el sancionado Juanlu, que deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones. Un castigo que también impedirá tener una oportunidad a Miguel Sierra, que arrastra la misma sanción del Sevilla Atlético.

Nico Guillén espera su oportunidad

Sí está en la lista, en cambio, el joven centrocampista Nico Guillén, que se estrenó en una citación con el primer equipo ante el Atlético de Madrid sin llegar a debutar. En Vigo, sin nada ya en juego, le podría llegar sin embargo la oportunidad al onubense, una de las grandes esperanzas de la cantera sevillista.

La convocatoria del Sevilla FC para un partido de despedidas

Así pues, la lista completa de 23 futbolistas la componen Odysseas Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Nianzou, Gudelj, Isaac Romero, Joan Jordán, Akor Adams, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Suazo, Nyland, Peque, Fábio Cardoso, Maupay, Agoumé, Sow, Ejuke, Gattoni, Alberto Flores, Oso y Nico Guillén.

Será el partido de despedida de Azpilicueta, confirmado como titular por García Plaza justo el día en el que ha anunciado su retirada. Además, también será el adiós al club de Nervión de jugadores como Alexis y Nyland, que acaban contrato y no renovarán, o los cedidos Vlachodimos y Maupay, quedando también en el aire la continuidad del capitán Gudelj, cuya vinculación finaliza también en junio.