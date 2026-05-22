La incertidumbre en el Sevilla y su efecto en el fichaje de Joselu

El ex delantero del Real Madrid fue tanteado por Antonio Cordón y no veía con malos ojos recalar en Nervión a coste cero, pero las dudas sobre la venta del club lo tienen todo paralizado y desde México aparece ya la dura competencia del América

La planificación del Sevilla FC de cara a la próxima temporada se encuentra totalmente en el aire. La incertidumbre sobre el proceso de compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital, con Sergio Ramos al frente, lo ha paralizado todo en Nervión. Aunque, en realidad, el trabajo de la dirección deportiva ya había quedado congelado previamente al no saber si el equipo competiría en Primera o en Segunda división en la 26/27.

Las gestiones avanzadas por Antonio Cordón

Antes de marcharse, algo que se producirá formalmente el próximo 31 de mayo, Antonio Cordón dejó varias gestiones adelantadas. Así, no solo cerró los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, anunciado además un principio de acuerdo por Patrik Mercado que ha quedado anulado por la grave lesión sufrida por el mediocentro ecuatoriano. Junto a ellos, también se estaría pendiente del examen médico del rumano Marius Marin. Pero hay más nombres en los que se había avanzado y ahora han quedado en el tintero.

Joselu no renovará con el Al-Gharafa

Es el caso de Joselu Mato. Hace un mes que salió a la luz el interés nervionense por el veterano delantero de 36 años, que ya estuvo muy cerca de recalar en el Sánchez-Pizjuán en 2022, al salir libre como agente libre del Alavés, si bien se decantó finalmente por el Espanyol. Luego pasó por el Real Madrid, convirtiéndose en uno de los héroes de la Champions conquistada en la 23/24, y ahora cumple su segunda campaña en el Al-Gharafa de Qatar, donde cumple contrato en junio y no renovará, sumando 28 goles en 58 partidos en estas dos últimas campañas.

Esto hizo que Cordón llamase a su puerta, encontrando una buena predisposición por parte del ariete formado en el Celta de Vigo, aunque nacido en Alemania. ESTADIO Deportivo pudo confirmar, no obstante, que no existían negociaciones en marcha como tal. Y es que la delicada situación clasificatoria de los sevillistas no permitía ir más allá. Y ahora que la salvación ya está sellada, es la situación institucional la que frena cualquier avance, comenzando por no saber siquiera si Luis García Plaza seguirá en el banquillo pese a ganarse un año más de contrato al lograr la permanencia.

El América busca reforzar su delantera y piensa en Joselu

Esto provoca que jugadores con los que existía ‘feeling’ comiencen a mirar otras opciones, como es el caso de Joselu. Así, en las últimas horas ha sido relacionado con el América de México, que ha sido eliminado en cuartos de final del Clausura de la Liga MX y busca potenciar su ataque de cara a la temporada que comenzará en el mes de julio, pocos días antes de la final del Mundial.

Según recoge la edición mexicana de Marca, el que fuese internacional español es una de las opciones que manejan las ‘Águilas’, junto a otras nada sencillas como Hugo Camberos, de Chivas, y Juan Brunetta, de Tigres.

La opción de aspirar a un último gran contrato

Lo cierto es que este diario ya pudo conocer del entorno más cercano a Joselu que su idea era optar a un último gran contrato, siendo varios los clubes extranjeros, y en particular del fútbol árabe, los que estaban atentos a su situación.

De este modo, México se presenta como un destino que encaja a la perfección en los planes del ex madridista dado el poderío económico de sus clubes, aunque la opción de regresar a LaLiga y volver a competir al máximo nivel en un club como el Sevilla FC también le resultaba atractivo.

El América también se fija en Idrissi

En el América, además, Joselu podría concidir con un ex sevillista que está haciendo carrera en el país azteca, como es Oussama Idrissi. El extremo internacional marroquí se marchó de Nervión tras rescindir los dos años de contrato que le quedaban y aterrizó a coste cero en el Pachuca, donde cumple su tercera temporada. Su buen rendimiento en dicho conjunto le ha colocado ahora en el radar de las ‘Aguilas’, como posible relevo de Brian Rodríguez, e incluso es tentado también desde la MLS de Estados Unidos.