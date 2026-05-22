La última conversación entre García Plaza y Antonio Cordón: "Le has echado un par de huevos"

El técnico sevillista habló sobre la desvinculación del Sevilla del ejecutivo extremeño y reveló la llamativa frase que le dijo ayer en la despedida tras haber apostado por él

Luis García Plaza aportó frases y apreciaciones muy interesantes en la rueda de prensa de hoy más allá de todo lo relacionado con su futuro o la planificación del club, asuntos que como ha recogido ESTADIO Deportivo, trató con enorme franqueza.

En este sentido, al aún entrenador sevillista se le cuestionó por la desvinculación de Antonio Cordón, que, recientemente, alcanzó un acuerdo con el club para poner fin a su efímera etapa como director de fútbol nervionense. Tanto es así que llegó a desvelar parte de la última conversación mantenida recientemente con el alto ejecutivo extremeño.

Agradecido, García Plaza confiesa la frase de despedida de Cordón

En primer lugar, aclaró que no está en condiciones de analizar su trabajo en el Sevilla más allá del tiempo que han compartido tras apostar la alta cúpula por él como sustituto de Matías Alemyda-

“No puedo valorar a Antonio en una temporada, pero en estas ocho jornadas le tengo que dar las gracias. Primero, confió en mí y nos ha dado mucha tranquilidad. Es cierto que no he planificado fichajes, solo puedo hablar de estas ocho jornadas, y lo cierto es que me ha apoyado y me ha dado tranquilidad. Solo puedo darle las gracias, apostó por mí para venir a un club grande como este”, apuntó García Plaza, que no se cortó a la hora confesar la expresión utilizada por Cordón para felicitarle por su trabajo en el adiós: "Ayer me dijo, 'le has echado un par de huevos'".

Recuerda la falta no pitada al Real Madrid en el gol de Vinicius

Además, en otro orden de cosas, redundó en la acción polémica contra el Real Madrid, en la que se validó el tanto de Vinicius pese a la clara falta previa de Mbappé a Carmona. Los resultados en los otros partidos impidieron que el error arbitral tuviera consecuencias funestas para los nervionenses.

"Después de conseguir el objetivo, fue una pena no puntuar y cuando vi la jugada del gol, más todavía", señaló Plaza, que no esconde que lo ha pasado mal con las decisiones arbitrales incluidas y que ahora quiere despedir la temporada de la mejor manera posible: "El gol de Luci, que era el 2-0, las expulsiones de Oviedo… Menos mal que no nos hizo falta. Me pegó un bajón después del partido, soy un enfermo de esto. Estaba agotado".

"Hemos ido cogiendo energía y los entrenamientos han ido bien. Somos el Sevilla FC, este escudo y esta camiseta la tenemos que defender siempre. Siempre es mejor quedar cuanto más arriba mejor. Vamos a competir ante un gran rival, que en casa no están sacando los resultados, pero están haciendo una temporada muy buena", indicó el míster, que habló sobre la retirada de Azpilicueta.

Confirma que Azpilicueta jugará mañana el último partido de su carrera

"A mí me lo comunicó hace unos días, porque hablamos mucho de fútbol; ha sido un honor dirigir a un jugador como César. Ejemplo en muchas otras cosas. Me hablaron de él cuando empezó en Osasuna; un amigo en común me dijo ‘este es pata negra’. No se me olvidará. He coincidido con él en su final y es así. Ha merecido la pena. Mañana va a jugar", reveló García Plaza, que dio el parte médico.

"Hay bajas. Juanlu, con cinco amarillas; Januzaj lleva tres días malísimo, de enfermedad; y Mendy sufrió un golpe muy duro en el tobillo y es baja. Además, Castrín llegó muy justo a Villarreal y el otro día terminó muy cansado en una zona", explicó.