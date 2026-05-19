Carlos Alcaraz toma la decisión más drástica y no irá en Wimbledon

El tenista murciano ha anunciado en redes sociales que no defenderá su título en Queen's ni la final de Wimbledon alcanzada en 2025

Carlos Alcaraz ha querido acabar con las noticias que apuntaban a una mejoría en su lesión en la muñeca y en que podría llegar a Wimbledon y ha anunciado, a mes y medio de que arranque el tercer Grand Slam de la temporada, que no estará en Wimbledon, como tampoco, lógicamente, lo hará en Queen's.

El tenista murciano, pese a que los expertos daban por hecho que, por la lesión que sufría, estaría para empezar a entrenar a partir de la próxima semana, no ha querido correr riesgos y pese a reconocer que está mejorando de su lesión, ha anunciado que no jugará.

Alcaraz ganó el pasado año en Queen's y jugó la final de Wimbledon, por lo que perderá otros dos mil puntos, que se suman a los 2.000 que perderá en Roland Garros -que ganó en 2025-, lo que hace peligrar su posición de número dos del mundo que ahora mismo ocupa.

De momento, se ha perdido el Godó, donde se retiró y defendía final, los Masters 1.000 de Madrid y Roma además de Roland Garros; aparte de Queen's y Wimbledon. Un duro palo en el periodo de la temporada que mejores resultados había cosechado en 2025.

Carlos Alcaraz aún no se ve listo

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", publicaba el de El Palmar.

El extenista español Alex Corretja ya advirtió hace unas semanas que tal vez no era lo más apropiado volver en hierba, dado que era una superficie donde la muñeca sufría más por la forma de coger la raqueta. Y que debería retrasar su regreso a la pista rápida norteamericana.

La gran oportunidad para Novak Djokovic

Este mismo martes, otro extenista, Greg Rusedski, había vaticinado también que Carlos Alcaraz también se saltaría la temporada de hierba, al mismo tiempo que veía eso como la gran oportunidad de Novak Djokovic de ganar su 25º Grand Slam. “No creo que Alcaraz vaya a regresar para Wimbledon este año. Creo que ahí es donde Djokovic está pensando, está bien que es ahí es donde quiere alcanzar su máximo nivel”, indicó el británico.

“Ahí es donde querrá estar lo más sano posible, pero va a intentar acumular experiencia en París, tal vez jugará algunos torneos sobre hierba, y luego alcanzará su mejor forma para Wimbledon. Nunca lo subestimen. Si Novak está sano y en plena forma, puede vencer a cualquiera. Sigue siendo así de bueno. Pero da la sensación de que se avecinan momentos decisivos en las próximas semanas”, sentenciaba el extenista de origen canadiense.