Davidovich desespera a su rival, que acaba con los pantalones bajados en mitad del partido

El extravagante tenista francés Corentin Moutet reacciona así a la pérdida de un punto en el ATP 500 de Hamburgo

Hamburgo era históricamente la sede donde se jugaba el último Master 1.000 antes de afrontar Roland Garros. Su lugar en el circuito lo ocupó Shanghai y, en la temporada de tierra batida, el Mutua Madrid Open, que hasta ese momento se jugaba en octubre, sobre pista rápida y bajo techo.

Ahora es un ATP 500 que se juega los días previos al arranque de Roland Garros y, por ese motivo, se ausentan algunos de los grandes favoritos a ganar el segundo Grand Slam de la temporada.

Este lunes ha arrancado el cuadro final con Felix Auger-Aliassime como gran favorito y con otros dos Top-10 en el cuadro: el australiano Alex de Miñaur y el norteamericano Ben Shelton. También lo ha hecho con el andaluz Alejandro Davidovich, que tenía un difícil debut ante el imprevisible francés Corentin Moutet.

El tenista malagueño ha solventado su primer obstáculo por un doble 6-4 y ha demostrado que va a más en la recuperación de sensaciones desde que reapareciera en Madrid tras dos meses lesionado en el abdomen. En la capital de España ya ganó un partido, a Carreño; en Roma también ganó a Garín antes de caer en Andrey Rublev; y en el Bitpanda Hamburg Open se ha asegurado su presencia en octavos de final, acumular más minutos en pista y tener un duelo de alto nivel antes de París, ya que en la siguiente ronda se cruzará con De Miñaur.

Moutet, tan artista como excéntrico

Moutet, muy dado a excentricidades y que no vive su mejor momento de juego, dejó una muestra más en el sexto juego del primer set, cuando perdió un punto y no se le ocurrió otra reacción que bajarse los pantalones hasta las rodillas y quedar en calzoncillos en mitad de la pista.

Sus extravagancias no fueron a más y el español acabó llevándose el set y, posteriormente, el partido tras ganar también el segundo set. Moutet acabó desesperado. Tuvo hasta 13 bolas de 'break' y no fue capaz de romper en ningún momento el saque de su oponente.

Alex de Miñaur levanta su partido ante Fran Cerúndolo

Alex de Miñaur, al que ahora se enfrentará el español, tuvo que sufrir para sacar adelante su partido de primera ronda frente al argentino Francisco Cerúndolo. El tenista australiano, tercer cabeza de serie en Hamburgo, remontó para ganar por 3-6, 6-4 y 6-3 al suramericano.

Los otros dos representantes argentinos que este lunes comenzaban la competición sí sacaron adelante sus encuentros. Tomás Etcheverri superó en dos sets al francés Terence Atmane (6-2 y 7-6) y Camino Ugo Carabelli hizo lo propio en tres sets (1-6, 6-2 y 6-3) ante el polaco Kamil Majchrzak.