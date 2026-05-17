Jannik Sinner-Casper Ruud: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final masculina del Roma Open 2026

Jannik Sinner y Casper Ruud se verán las caras en la final del Master 1.000 de Roma, que se disputa este domingo en el Foro Itálico

Jannik Sinner y Casper Ruud se enfrentan este domingo en la final del Master 1.000 de Roma 2026, en una cita que ha estado cargada de incertidumbre hasta este sábado por los problemas del italiano y por la lluvia, que obligaron a cerrar la segunda semifinal casi 24 horas después de lo que se preveía.

El número uno del mundo sobrevivió a todo, a sus calambres, a sus problemas de estómago, etc, y acabó venciendo, no sin polémica, a Daniil Medvedev. Ahora se cruzará con un Ruud que llevaba esperando desde 24 horas antes y que no tuvo desgaste en semifinales, ya que ganó a Luciano Darderi por un doble 6-1.

Sinner tiene ante sí la ocasión de hacer historia, ya que, de ganar en Roma, habría vencido en los nueve Master 1.000 que hay en el circuito. Sólo le faltaban los de tierra batida, superficie en la que nunca había ganado un torneo. Y, por ahora, ya lo ha hecho en Montecarlo, en Madrid y es el gran favorito para lograrlo en casa, en Italia.

"Estoy muy contento. Es un torneo muy especial para mí y para nosotros los italianos. Y estoy muy feliz de estar de nuevo en la final", señalaba Jannik Sinner tras superar la dura semifinal y apelaba a eso para no dar nada por sentado. "Mentalmente sé que mañana será un partido difícil. Las finales siempre son muy diferentes. En cualquier caso, estoy feliz de estar de nuevo en la final y ya veremos qué pasa", afirmaba.

Sinner recuerda su derrota ante Alcaraz

El tenista italiano, de hecho, recordó que el pasado año también llegó a la final y la perdió. Aunque en aquella ocasión fue ante un gran Carlos Alcaraz y él llegaba de estar cuatro meses sancionado por doping.

Casper Ruud, por su parte, asume que está un escalón por debajo y no se mete presión. Se contenta con disfrutar por estar de nuevo en una final tras un periodo complicado desde que se coronara en Madrid hace un año.

"Me he dado cuenta de que probablemente no romperé ningún gran récord en este deporte, pero puedo hacerlo lo mejor posible a lo largo de mi camino y de mi carrera", destaca el noruego, que se ve con confianza por lo que está demostrando. "Aquí en Roma he restado muy bien y estoy construyendo muy bien los puntos a partir de ahí. Estoy contento con cómo me siento en pista", avisaba.

¿A qué hora se juega el Jannik Sinner-Casper Ruud?

El partido entre Jannik Sinner y Casper Ruud, final masculina del Roma Open 2026 tendrá lugar este domingo 17 de mayo. El encuentro está previsto para las 17:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Sinner y Ruud en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales. La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en esta final del WTA 1.000 romano.