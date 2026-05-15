Un equipo de la Champions League con la firma de Luis García Plaza

Solamente Barcelona, Betis y Levante han sumado más puntos en estas siete jornadas con el técnico madrileño en el banquillo nervionense, con el Rayo Vallecano calcando los mismos 12; en las tres entregas más recientes no tiene parangón en toda la Primera división

El Sevilla FC de Luis García Plaza sería equipo de Champions League de contabilizarse únicamente las siete últimas jornadas de LaLiga, precisamente las que ha estado el madrileño al frente del banquillo nervionense. Únicamente el FC Barcelona (18 puntos, merced a seis victorias y una derrota en Mendizorroza), el eterno rival (13 puntos ha firmado el Real Betis, con tres triunfos y cuatro igualadas) y el Levante UD (4V 1E 2D, con 13 puntos en su haber) mejoran en este periodo los guarismos blanquirrojos, que iguala el Rayo Vallecano (12 puntos, aunque con tres ganados, otros tantos empatados y uno solo perdido.

Y el caso es que las dudas se cernían sobre la elección del sustituto de Matías Almeyda tras caer derrotado en su debut en casa del colista, el Carlos Tartiere, donde el Real Oviedo se impuso por 1-0 a un conjunto andaluz con uno menos medio partido. Hubo reacción durante el estreno en casa contra el Atlético de Madrid (2-1), pero los dos K.O. consecutivos en el Ciudad de Valencia y El Sadar dejaron un bagaje de apenas tres puntos de doce posibles, lo que hizo realidad la caída a puestos de descenso y obligaba a una reacción mayúscula para poder albergar esperanzas de permanecer en la elite del fútbol español, obrada gracias a la cantera y dos chispazos de Akor Adams.

La comunión con la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán como base para la reacción

La siempre exigente afición nervionense aparcó por una semana sus reivindicaciones al palco de autoridades y sus recriminaciones a la plantilla para dar un último voto de confianza a sus jugadores. Con la veterana peña Biris Norte al frente de las actividades, se organizó un apoyo masivo en los entrenamientos previos a los choques contra Real Sociedad y RCD Espanyol, amén de una llamada a los espectadores para agotar las entradas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y vestir, primero, todos de rojo y, luego, todos de blanco. Una comunión que surtió efecto en forma de dos victorias por la mínima, remontando la segunda, que han acercado la permanencia.

Un pleno en las tres últimas jornadas que nadie ha podido replicar

Si el Sevilla FC sería el quinto equipo (empatado con el cuarto) con mejores guarismos en las siete últimas jornadas, lideraría la tabla de Primera división reduciendo el marco a las tres más recientes. De esta forma, las victorias consecutivas contra Real Sociedad, RCD Espanyol y Villarreal CF constituyen un pleno de 9 puntos que nadie en toda LaLiga ha podido replicar. El que más cerca se queda es su eterno rival hispalense, el Real Betis, con 7 de 9. Tanto el Levante UD como el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el RC Celta de Vigo ganaron dos y perdieron otro.