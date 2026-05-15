Nuevas medidas del sevillismo para adelantar y reforzar el 'manicomio' contra el Real Madrid

La Federación de Peñas ha convocado a la afición este sábado para respaldar al equipo en el último entrenamiento, a la par que la grada recibirá de forma muy especial a los suyos cuando salten al campo

Es el último esfuerzo y el sevillismo está dispuesto a dejárselo todo una vez más para conducir definitivamente al equipo hacía la salvación después de tanto sufrimiento.

Por ello, a sabiendas de que se precisa sumar un punto más este domingo contra el Real Madrid y que su apoyo resulta determinante tal y como fue evidente contra Real Sociedad y Espanyol, la afición ha tomado nuevas medidas para potenciar el 'manicomio' de Nervión y también para adelantarlo de cara a que el choque dominical empiece a disputarse ya este sábado.

Respaldo al equipo en el entrenamiento de este sábado

De este modo, la Federación de Peñas ha realizado un llamamiento a través de sus redes sociales para que el sevillismo acuda mañana sábado en masa al estadio para alentar a los jugadores durante el entrenamiento, que arrancará a las 10:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán para luego montarse en el autobús.

Iniciativa que ya se ha llevado a cabo en esta recta final del curso y que ha servido para motivar y dar más ánimo si cabe a los futbolistas de García Plaza.

El sevillismo está citado a las 11:00 horas en el mosaico de la grada de Preferencia, donde estará aparcado el autobús del equipo con el fin de que los futbolistas escuchen los cánticos al otro lado, dentro del césped, para después brindarle un baño de masas que les eleve la moral hasta el máximo de cara al duelo contra los de Arbeloa.

"Sevillistas, os esperamos el próximo sábado a las 11:00 en el Mosaico de Preferencia ¡NO ESTÁIS SOLOS EN ESTA BATALLA!", reza el llamamiento de las peñas sevillistas para repetir una fórmula que hasta ahora ha sido muy efectiva, pues los nervionenses se han impuesto en los dos últimos encuentros en casa y ahora van en busca de cerrar la temporada como local con un triunfo definitivo.

Cabe recordar que fue Luis García Plaza el que apostó por entrenar en el día previo al partido en el estadio y la afición le está respondiendo con un apoyo masivo cuando más lo necesita el equipo.

Vuelven las banderas a Nervión

Además, ya enfocada en el propio partido, Biris Norte ha puesto en marcha otra medida para dar colorido y convertir otra vez la 'Bombonera' en una olla a presión.

Días atrás, la peña que anima en Gol Norte indicó que los aficionados tiñeran las gradas de blanco y rojo con el escudo en el corazón y hoy ha pedido que el Ramón Sánchez-Pizjuán se inunde de banderas para recibir al equipo.

¿Recordáis aquellos recibimientos con el estadio entero lleno de banderas? Pues este domingo volvemos a hacerlo. Lleva tu camiseta del Sevilla, blanca o roja, pero con el escudo en el pecho y saca tu bandera del Sevilla. Queda un paso, vamos con todo", solicita Biris Norte a través de sus redes sociales después del éxito de las anteriores iniciativas.

Así, contra la Real Sociedad el estadio lució de rojo y contra el Espanyol, de blanco, generando una atmósfera propicia para proezas. Queda la última y el sevillismo no faltará a su cita.