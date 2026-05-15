Cuatro meses después, Marcao regresa con el Sevilla con Isaac Romero presente

El central brasileño se ha ejercitado junto a sus compañeros en la mañana de hoy cuatro meses después de caer lesionado. Todo esto en la previa frente al Real Madrid donde también han estado tanto el lebrijano como el centrocampista suizo

El Sevilla FC tiene un pasito más cerca el objetivo, pero aún el sevillismo no puede celebrar demasiado. El equipo de Luis García Plaza ya afronta las dos últimas jornadas de una liga que apuntaba a ser agónica para el equipo hispalense, pero que todo hace indicar que acabará salvando la categoría un año más. Esos pasos a los que antes hacía referencia se pueden dar frente al Real Madrid este próximo domingo, en una jornada unificada que puede dar la salvación de forma matemática. También hay otra forma de verlo, y es que se pueden dar las cábalas posibles para que el equipo sevillista se 'juegue las papas' en la última jornada.

Las cuentas son sencillas: el Sevilla debe de ganar al Real Madrid y, de esta forma, se olvidaría totalmente de otros resultados. En otros casos, como pudiese ser el empate o la derrota, sí que dependería de todo lo que vaya pasando en el resto de encuentros. Así que el Ramón Sánchez-Pizjuán tiene claro que el golpe definitivo tiene que darse frente al equipo madrileño, que llega con una grave crisis interna y dudas respecto a la autoridad del equipo. Oportunidad única para hacer que la salvación acabe siendo un hecho.

En la sesión de este viernes, se ha visto un nombre destacado, y ese es el de Marcao. El central brasileño llevaba cerca de cinco meses sin entrenar con el primer equipo hispalense tras una rotura de escafoides del pie izquierdo que ha impedido que pudiese jugar con el equipo sevillista. Hace unas semanas, en ESTADIO Deportivo, ya comentábamos que estaba dando pasos en su recuperación al estar entrenando sobre el césped y haciendo ejercicios con balón de forma individual. Finalmente, ya lo ha podido hacer junto a sus compañeros, aunque no podrá estar en este final de liga junto a sus compañeros.

Otro de los destacados ha sido Isaac Romero, que ha entrenado con total normalidad y apunta a estar en la convocatoria frente al Real Madrid, al igual que Djibril Sow. El único que no ha estado ha sido Manu Bueno, que todavía sigue trabajando en su proceso de recuperación. Muy atento ha estado de nuevo Antonio Cordón a la charla del equipo, una imagen que se ha vuelto a repetir de hace unos días, y que muestra como el director de fútbol está atento a su equipo en los que podrían ser sus últimos días en el cargo.

Con todo esto, el equipo de García Plaza ya sueña con darle una última alegría a la afición frente al Real Madrid, con un estadio que volverá a estar lleno hasta la bandera para ser de nuevo el jugador número 12. La semana, como es evidente, ha estado marcada por el acuerdo por la compra de Sergio Ramos del club. A la espera de novedades en ese sentido, el mantenerse en primera es el primer paso para que el club pueda vivir un tiempo de cambios y de caras nuevas en la entidad hispalense tras una histórica operación.