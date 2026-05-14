Ilia Topuria 'confirma' la compra del Sevilla por Sergio Ramos: "Orgulloso de ti"

El luchador de artes marciales mixtas, buen amigo del camero, ha compartido en sus redes sociales una imagen del ex del Real Madrid creada con IA en la que se le ve firmando un contrato con la entidad de Nervión, dando por hecho su desembarco junto a Five Eleven Capital y recalcar la "ilusión" que le hace

La compra de la mayoría accionarial del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital ha sido una noticia de impacto no solo en la capital hispalense, donde la amplísima mayoría de la afición nervionense anhelaba un cambio que supusiera la marcha de Del Nido Carrasco y el resto de actuales dirigentes. El hecho de que el grupo liderado por el empresario argentino Martin Ink tenga a Sergio Ramos como cabeza visible, obviamente, le da más relevancia si cabe, pues la repercusión mediática del ex del Real Madrid y de la selección española no hace explicarla.

Los pasos que faltan para cerrar la compra del Sevilla FC

El acuerdo alcanzando entre las partes el pasado martes en un hotel sevillano aún debe ser refrendado a la hora de firmar en la notaría, donde el grupo inversor debe presentar sus avales definitivos y sus garantías de pago a largo plazo (pagarán en un principio en torno el 50% de los 450 millones de euros acordados -menos la deuda del club- y el resto a plazos), al tiempo que los vendedores tienen demostrar que realmente poseen las acciones que afirman tener y las mismas están libres de carga.

Luego, la operación debe ser validada por el Consejo Superior de Deportes. Todo ello, en un proceso que no debe tardar más de un mes aproximadamente. Aunque el propio Sergio Ramos ya celebró su desembarco en Nervión junto a su familia, compartiendo en sus redes sociales una imagen junto a su hermano y agente, René Ramos, a lo que su hermana Miriam añadió otra con una copa con las iniciales SR y un mensaje: "Los mejores momentos se convierten en recuerdos cuando se comparten".

Son muchas y evidentes las pistas de que, a falta del citado trámite, el segundo regreso del camero al club en el que se formó es una realidad. Esta vez no como jugador, pues además la 'ley anti-Piqué' lo impediría a priori. Falta ponerle nombre a su cargo, que puede ser el de presidente, CEO o director general deportivo. Pero lo que sí está claro es que quiere testar "en el meollo" de las decisiones, como confirmó Monchi, con quien no ha habido el entendimiento necesario para que se embarque en el proyecto, aceptando en su lugar la oferta del Espanyol.

La 'foto' de la firma compartida por Ilia Topuria

Una de esas pistas llega ahora a través de Ilia Topuria, luchador de artes marciales mixtas que comparte una buena amistad con Sergio Ramos, que lo ha seguido de cerca para apoyarlo en algunos de sus decisivos combates. Así, el doble campeón de la UFC, otro fenómeno de masas, ha compartido una historia en Instagram en la que muestra una imagen del ex futbolista -aunque aún se no ha retirado oficialmente- en la que se le ve firmando un contrato con el Sevilla FC, creado por IA.

"Hermano, sé la ilusión que te hace esto. Estoy muy feliz y orgulloso de ti. Para mí, siempre serás un ídolo", añade el hispano-georgiano, que se suma así a la aparición como 'sevillista' de otros rostros conocidos como Santiago Abascal, líder de Vox.

El paso atrás de Santiago Abascal

En su caso, el político lució una camiseta del conjunto nervionense con su nombre, aunque su caso la relación llegaba más bien a través de Darío y Adrián Werthein, miembros de Five Eleven Capital pertenecientes a una de las familias más ricas de Argentina y con relaciones con el presidente del país, Javier Milei, con quien el propio Abascal guarda una consonancia ideológica.

La imagen desató una infinidad de comentarios, muchos de ellos negativos, y el protagonista dio un paso atrás durante un mitin en Córdoba "Un amigo me regaló una camiseta con mi nombre y se me ha ocurrido ponérmela y me parece que hay otros muy enfadados. Y entonces yo, que no creo nada en la corrección política, he de decir que sí creo en la corrección futbolística. Para que lo sepáis, soy de todos los equipos españoles que no atacan a España. Que defienden a España. Así que, si hay por ahí alguno un poco ofendido, que me haga el número 10 o el que quiera en otra camiseta. Y disculpadme que yo en esto no me moje, la verdad. Porque ya nos mojamos mucho en otras cosas. Así que alguna licencia nos tenéis que conceder”, señaló.