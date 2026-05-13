Descifrando a Five Eleven Capital: el cargo de Sergio Ramos, el nuevo presidente del Sevilla y el nuevo director deportivo

Una de las grandes preguntas que se hace el sevillismo es saber el cargo que ocupará Sergio Ramos en la nueva estructura del club de Nervión, pero más allá de que pueda ser presidente, CEO o director general deportivo, lo que sí tiene claro el camero es que quiere tener peso en la toma de decisiones, especialmente en la parcela deportiva

Es mucho, muchísimo, lo que se juega el Sevilla FC esta tarde ante el Villarreal. La victoria del Levante ante el Celta de Vigo ha apretado más si cabe la zona baja y los nervionenses saltarán a La Cerámica a un solo punto del descenso. Pero inevitablemente, la atención de sus aficionados se reparte entre la angustiosa situación deportiva y la incertidumbre, mezclada con la esperanza, que origina la compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital.

Tras la maratoniana reunión del lunes, este pasado martes quedaba rubricada la operación de venta por parte de las familias Carrión, Alés y Guijarro, junto a Del Nido Benavente, y solo falta pasar por notaría y que el Consejo Superior de Deportes lo apruebe para que el grupo liderado por Martin Ink, y con Sergio Ramos como rostro más reconocible, pase a tomar el control, algo que podría suceder en poco más de un mes.

Mientras tanto, son muchas las preguntas en el aire. Y aunque los protagonistas se muestran reservados hasta que se anuncie la oficialidad del trato, son varias las certezas que ya existen.

¿Quién será el nuevo presidente del Sevilla FC?

De un lado, una de las grandes incógnitas reside en saber quién será el nuevo presidente. Después de meses de protestas contra Del Nido Carrasco, que habría incluido sus poco más de cien acciones en el trato, el actual mandatario hará las maletas junto a José Castro y el resto del consejo de administración, siendo el propio Sergio Ramos quien se convertirá en el nuevo hombre fuerte de la entidad.

La pista de Monchi sobre el rol de Sergio Ramos

Falta por ponerle nombre al cargo que ostentará el camero, que puede ser presidente, CEO o director general deportivo. En realidad, no le importa tanto el puesto en sí como tener peso en la toma de decisiones del día a día y que su opinión sea protagonista, especialmente en la parcela deportiva. La pista la dio Monchi en su última entrevista, antes de confirmarse su fichaje por el Espanyol. “Yo sé que él, no sé si como presidente, quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club”, afirmó el de San Fernando.

Precisamente, esa intención de Sergio Ramos de llevar la voz cantante para imponer su clara idea de cómo tiene que ser y funcionar el Sevilla FC es lo que habría provocado en buena medida que el isleño no desembarque de nuevo en Nervión. La relación entre ambos es buena y de hecho son socios en el CD San Fernando 1907. Pero en las conversaciones que han mantenido en los últimos meses acerca del futuro del club de Nervión surgieron matices diferentes que llevaron a Monchi a aceptar la oferta de Alan Pace, como cuenta ABC, pues el ex director deportivo sevillista también habría querido contar con los plenos poderes que ya tuvo antes de que el actual consejo le retirara su confianza.

¿Quién será el nuevo director deportivo del Sevilla FC?

Que Sergio Ramos quiera controlar lo que suceda a partir de ahora en la nueva área deportiva, no obstante, no es obstáculo para que llegue un nuevo director deportivo. De hecho, todo apunta a que será Marc Boixasa, que ocupa ese mismo cargo en Five Eleven Capital.

Se da la circunstancia, además, de que el catalán ya conoce cómo funciona el Sevilla FC, pues trabajó en su departamento de marketing entre 2008 y 2009, recordándolo quienes coincidieron con él como una gran persona y un buen profesional. Fue precisamente su trabajo en la entidad de Eduardo Dato, donde abordó cuestiones administrativas relacionadas con LaLiga y la UEFA, la que le hizo interesarse más por el ámbito deportivo y el trabajo de scout.

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El currículum de Marc Boixasa: FC Barcelona, Girona, Manchester City, Al-Hilal y Burnley

Así, después de haber realizado también prácticas en el FC Barcelona, recaló en el Girona tras salir marcharse de la capital hispalense, de la que quedó prendado, y ese fue su trampolín para enrolarse en el City Football Group, ocupando diferentes cargos en el Manchester City durante más de ocho años. En el club inglés ha sido desde delegado de equipo a responsable de todas las cuestiones logísticas, administrativas o de gestión de documentación relacionadas con el primer equipo, estando muy cerca de Pep Guardiola tras ser recomendado por el e director de fútbol, Txiki Begisristain.

Luego se marchó de la mano de Vincent Kompany al Burnley, coincidiendo allí curiosamente con Alan Pace y siendo pieza importante en el desembarco de éste en el Espanyol. Y tras año y medio como CEO de Fútbol del Al-Hilal de Arabia Saudí, sustituyó curiosamente a Antonio Cordón el pasado verano como Chief Football Oficcer de Five Eleven Capital. Desde entonces, ha ido configurando un equipo de scouts que trabajaba sin tener equipo para el que fichar, pudiendo poner ya en práctica todo ese bagaje en la próxima planificación sevillista.

En definitiva, “un profesional con una larga trayectoria en los clubes de fútbol de mayor prestigio”, que “ha desempeñado roles tanto en el área deportiva como de gestión” y que ha tomado parte en “ventas de jugadores acumuladas por encima de los 115 millones de euros”, como destaca en su web el fondo inversor que lidera Martin Ink.

El rol de Martin Ink y otras figuras importantes en Five Eleven Capital

Está por ver además cuál es el papel del empresario de origen argentino, la principal figura ejecutiva del nuevo grupo inversor que desembarca en el Sevilla FC. Él mismo, de hecho, lo fundó hace más de dos años. Pero, aunque su función está por encima, enfocando su proyecto a la creación de un ecosistema internacional de clubes de fútbol bajo las máximas del desarrollo de talento, la sostenibilidad financiera y la excelencia deportiva, ha estado muy encima de todo el proceso de compra. Presente en las reuniones de esta semana, ya se le ha visto también por el Sánchez-Pizjuán en algunos partidos, pese a su perfil discreto, y a partir de ahora se le puede considerar el máximo responsable de la estructura operativa, así como de la planificación financiera y la coordinación del proyecto deportivo e institucional del club de Nervión.

Una visión internacional: los clubes 'asociados' al Sevilla FC

Su labor en el organigrama que se diseña será también la de supervisar la transición hacia un modelo con mayor presencia de capital internacional, pues se planea una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros. De Martin Ik, como CEO de Five Eleven Capital, dependen las decisiones centralizadas del grupo, que posee el 90% del Esporte Clube Juventude de Brasil y pretende hacerse con más equipos en Portugal o Italia en los próximos meses, después de haber vendido hace unas semanas al Debrecen de Hungría.

Darío y Adrián Werthein, Jesús Zamorano....

Junto al argentino, conocido también por poner en marcha en Madrid el museo de fútbol Legends, uno de los principales aportes económicos viene de los hermanos Darío y Adrián Werthein, pertenecientes a una de las familias más ricas de Argentina, mientras que en la estructura de Five Eleven Capital destacan otros nombres como el de Jesús Zamorano, el director de operaciones y ex de LaLiga, siendo varios más los integrantes que han pasado por la patronal de clubes y han tenido relaciones con equipos como el Real Madrid o el Málaga, especialmente en la parcela deportiva.