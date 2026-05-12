Juan Díaz toma una decisión: "He encontrado un sitio donde seguir creciendo y ser feliz"

El técnico sanjuanero, que el domingo buscará añadir al ascenso a la Premier Liga el título de campeón de la Segunda rusa con el FC Rodina, cuenta a ESTADIO Deportivo cómo ha sido la experiencia tras su salida del Sevilla FC, su casa y donde se formó, y cuáles son sus planes de futuro

Acaba de firmar el primer ascenso a la Premier Liga en la historia del FC Rodina, de momento corta al datar su fundación de finales de 2015. En menos de once años ha alcanzado la elite y, si el domingo iguala o mejora contra el Arsenal Tula a domicilio el resultado del Fakel Voronezh ante el Volga Uljanovsk, se proclamará campeón de la 1.Division, la Segunda de Rusia, incorporando a las vitrinas del antiguo Spartakovets su segundo título, tras el de ganador de la Tercera en la 21/22. Y el artífice ha sido un cuerpo técnico español, con Juan Díaz Quinta (1977) a la cabeza.

Ayudante de José Luis Mendilibar, Quique Sánchez Flores o Xavier García Pimienta entre otros en el Sevilla FC, el sanjuanero, un fino extremo zurdo que había hecho ya carrera en los escalafones inferiores nervionenses hasta comandar el Sevilla C, iniciaba en septiembre de 2025 una "arriesgada aventura" en un país que lleva años en guerra con Ucrania gracias a la recomendación de Víctor Orta. Tomó las riendas con los azulinos en descenso y, tras una trayectoria impecable (17 victorias, siete empates y sólo tres derrotas en 27 partidos oficiales entre Liga y Copa), lo ha llevado a la gloria. Esta semana ha atendido a ESTADIO Deportivo y, en la primera parte de la charla, analiza la experiencia y desgrana sus planes de futuro.

- ¿Cómo ha ido esa experiencia? El resultado es tan sorprendente como loable.

- Bueno, lo primero es que es un placer hablar con vosotros. Como siempre digo, cuando hablo con gente que habla igual que yo, que se echa mucho de menos aquí, me acerca mucho a mi gente y a mi casa, y me da mucha alegría. Por lo demás, muchas gracias también por la felicitación. La verdad que ha sido una experiencia increíble. La cual, bueno, fue una experiencia arriesgada también por la decisión de venir aquí, como estaba todo esto. Y, realmente, era mi primera experiencia como primer entrenador en el fútbol profesional. Ya lo había hecho durante muchos años en la cantera del Sevilla FC, llegando hasta el Sevilla C. Después, me convertí en un asistente en el primer equipo, afortunadamente, porque el club me dio esa oportunidad, de la mano de Mendilibar. El pasado verano, ya decidí salir porque tenía ganas de ser lo que siempre había sido, que era primer entrenador, al menos intentarlo. Y bueno, como tú bien dices, no ha podido salir mejor esta primera aventura. Y estamos, bueno, súper contentos.

- Desde luego quizás Rusia era la opción más arriesgada, no sólo ahora, sino en estos últimos años. Nunca lo ha sido, quizás por la distancia con España, por las bajas temperaturas. Pero la situación también política hace que no sea el sitio, entre comillas, más agradable.

- Cuando salió esta oportunidad y me llamó Víctor Orta, la verdad es que la primera impresión o la primera que se te viene a la cabeza es decir 'tengo muchas ganas de entrenar, tengo muchas ganas de salir, tengo muchas ganas de emprender otro camino, otra aventura, pero...'. Claro, se te viene a la cabeza todo eso, que ya sin el conflicto, se ve un destino como lejano, frío, totalmente diferente el idioma y, ya con el conflicto, imagínate. Pero te prometo que tenía tantas ganas de intentarlo y tantas ganas de encontrar un destino para tratar de crecer, que no lo pensé ni un momento. Osea, me lie la manta a la cabeza, empecé a formar un cuerpo técnico con gente de mi confianza, con profesionales de verdad, con gente que maneja también idiomas y bueno, unos cuantos locos se echaron a la carretera conmigo y aquí nos vinimos. Y la verdad es que no lo he notado absolutamente; echo mucho de menos a la familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi padre, pero nos han hecho la vida muy fácil aquí desde el primer día.

A eso le une que los resultados han ido acompañando desde el primer momento. Vinimos a un equipo que estaba con muchísimas dudas, en la parte baja de la tabla, ya en nueve jornadas habían tenido dos entrenadores... Entonces, los jugadores pensarían 'ahora viene un entrenador español aquí, ahora otro, historia nueva, sin idioma...'. No estaban muy receptivos al principio con nosotros, un poco distantes, pero, con el paso de los días y viendo nuestro modelo de trabajo, que nosotros no llegamos como un elefante a una cacharrería, como que lo suyo no valía nada, fuimos llevándolos poquito a poco a nuestro terreno. Los resultados fueron entrando desde el primer día y, a los diez, los jugadores estaban en nuestro barco completamente. Entonces, todo eso, toda esa coctelera, el buen trato del club, de la gente que nos ha puesto a nuestra disposición para que la vida sea más fácil, los jugadores rápidamente se han enganchado a nuestro mensaje, hemos ido ganando partidos, al final todo ha ido sobre ruedas.

- Volvamos un poco al principio, Juan, porque la curiosidad de esta propuesta, que muchas veces en estos casos llegan por intermediarios, es que proviene de Víctor Orta, que es un director deportivo que acaba de terminar sus funciones en el Sevilla, que estaba a punto de firmar por el Valladolid y que conocía de primera mano las intenciones y la valía de quien recomendó.

- Bueno, Víctor me conocía de mi etapa en el Sevilla, sabe que fui un profesional el cual en ningún momento dije un 'no' a nada; pasaron varios entrenadores a los cuales me tuve que adaptar, algunos creyendo más en ellos, algunos creyendo menos, con un rol distinto (algunos con el balón parado, otros con la fase defensiva, otros con 'ponme un cono aquí' simplemente). No sé, sabía de mi profesionalidad, de mi capacidad, porque vivió conmigo en el Sevilla y bueno, cuando yo firmó en el Rodina no estaba en el Sevilla; cuando Víctor me llama yo estaba en mi casa. Cuando termina la temporada decido 'motu proprio' de salir del club; no quería seguir, el club me quería ofrecer una cosa que a mí ya no me llenaba y yo quería una cosa que el club no creía que me tenía que dar. No ha pasado absolutamente nada; separamos nuestros caminos profesionalmente y me fui a casa. Víctor lo sabía, que no tenía equipo, y, bueno, surgió esta posibilidad de que te llaman, de que tal y él dijo 'Juan mira, hay un club interesado en un perfil claro como el tuyo y creo que es el idóneo, ¿tú te atreves?' Digo 'de cabeza'.

- ¿Y cómo fue esa conversación para decir a tu equipo 'chicos, empezamos, vamos a hacer un proyecto, pero nos vamos a Rusia'?

- Yo se lo dejé muy claro a ellos; yo reuní a un grupo de trabajo y le dije 'mirad, nosotros ahora mismo no vamos a volvernos locos en llenar nuestra cartera de millones de euros para solucionar la vida de nuestras familias', eso ahora mismo es impensable. Vamos a un sitio a hacer una inversión; primero, que tengamos en la cabeza que sea deportiva, para crecer nosotros y pegar un puñetazo encima de la mesa. Es decir, aquí estamos nosotros también y, después, bueno, con el futuro ya llegará el tema económico, ¿vale? Vinimos con esa intención de crecer, de dejarnos la vida trabajando 24-7, no teníamos otra cosa que hacer aquí en Rusia, pues hace mucho frío en la calle, así que entonces hemos pasado muchísimas horas juntos de trabajo. Agradecerles desde aquí a todos ellos su dedicación desde el primer minuto hasta el último; por aguantarme a mí, que muchas veces no es fácil y entre todos, bueno, hemos conseguido, primero, lo más importante, enganchar, como te he dicho al principio, a los jugadores, llevarlos a nuestro terreno y que estén encantados con nuestro trabajo, con nuestra forma de entender esto; ser justos con ellos y, al final, que ellos son los que al final ganan los partidos y son los que han creído en nosotros desde el primer momento. Estamos donde estamos gracias a ellos, ¿no? Y mucha culpa la ha tenido toda esta gente, estos locos, como yo les he llamado, que se vinieron aquí conmigo.

- ¿Cómo se palpó en afición y directiva esa sensación de que habían apostado por un tío que lo iba a conseguir, que les va a meter en Primera? Porque no sería ese inicialmente el objetivo.

- Bueno, al final lo... tú eso lo vas palpando, ¿no? Cuando tú le vas diciendo a los jugadores (voy a hacer una hipérbole) 'te tienes que tirar por esa ventana' y se tiran y se lo creen, se lo creen, se lo creen; y les pones vídeo, 'mira, por esto es' y se lo creen... Los dos traductores que hemos tenido en campo, uno del inglés al ruso y otro del español al ruso, nos han ido ayudando mucho a transmitir ese mensaje. Yo soy un entrenador muy pasional; entonces, desde el segundo o tercer día ya el jugador me empieza a conocer y sólo por mi expresión o mi lenguaje no verbal ya me iban entendiendo. Grupo de trabajo inteligente, buenos jugadores y, al final, vas palpando que van creyendo. Y en el club igual, la gente... Yo he estado en el Sevilla como asistente durante tres años y he tenido entrenadores los cuales han llegado y a toda la gente de la casa los ha juntado y hemos hecho una piña y hemos crecido. Otros que han llegado y a la gente de la casa nos ha apartado un poco y han querido ir solos con la gente que ha venido y no les ha ido tan bien.

Entonces, toda esa experiencia la traigo yo del Sevilla. Por lo cual yo llegué el primer día y junté a todo el staff del club, analistas que había en el club, servicios médicos, nutricionistas, los reuní a todos y les dije que para mí eran igual de importantes que todos los españoles que habíamos venido y que necesitaba de todos para ganar partidos. Que los jugadores no iban a ganar partidos sin su ayuda y que yo les he dado su sitio y su rol desde el primer día con la misma importancia que todos los españoles que he llevado. Y, al final, pues con todo eso hemos generado ahí un grupo de trabajo que vas al médico y el médico está contento con el entrenador porque le da su sitio. El jugador va al fisio y habla con el fisio y el fisio está contento con el entrenador porque le da su sitio. El jugador está contento porque gana y todo eso ha ido generando una sinergia en la cual hemos generado (que se suele decir mucho pero es la realidad) una familia ruso-española que ha dado sus frutos.

- En este mercado invernal, dado que ya habían llegado a España los éxitos que estaba consiguiendo con el Rodina en Rusia, se empezó a hablar de Juan Díaz como alternativa algunos banquillos de España en Segunda división. Es de imaginar que el Rodina querrá seguir contando con Juan Díaz para el año que viene en una aventura que ya será majestuosa en la Premier Liga. Se plantea un verano movido, ¿no? Porque de momento no ha decidido nada.

- La semana pasada conseguimos el ascenso. Yo tengo contrato un año más en caso de ascenso, pero bueno ya el club me dijo que, en caso de que se diera el ascenso, eso lo iban a revisar, que eso se puso un poco como una pequeña utopía en principio. Vamos a ver los próximos días lo que pasa. Yo ahora mismo no quiero volverme loco; quiero mantener los pies en el suelo. Tenemos el domingo otro partido y yo soy muy pesado; ahora mismo no sólo es que hayamos ascendido directamente, sino que nos hemos puesto líderes y, si el domingo hacemos lo mismo que el segundo clasificado, habremos sido campeones de la categoría. Un título menor, pero para un club como éste es una vida. Entonces, voy a centrarme en preparar bien el partido del domingo, aunque es difícil, porque los jugadores están un poco despistados, pero vamos a intentarlo

Un propietario multimillonario, una fiesta en Dubái y una decisión clave

"El martes nos vamos después del partido todos para Dubái para celebrar el ascenso con el con el propietario allí (se refiere a Sergey Lomakin, dueño también del United FC emiratí, el Pafos FC chipriota y el Riga FC letón) y tanto mis agentes que de aquí de España, que ya están en contacto con el club, como allí lo que yo pueda hablar con el propietario pues iremos valorando. Mi intención, eso está claro, es continuar por aquí. No tengo ahora mismo ninguna obsesión loca por volver a España; si en España sale alguna propuesta interesante, por supuesto, mi sueño es volver y entrenar en el fútbol español, pero no tengo esa obsesión. No sé si está sonando mi nombre; yo no estoy llamando a mi agente para que me coloque en España. Ahora mismo yo estoy aquí, estoy bien, he sido muy feliz en Rusia este año y no me importaría seguir el tiempo que haga falta. ¿Volver a España? Pues llegará; si llega este verano porque sea la mejor opción, pues volveré, pero no tengo esa obsesión ahora mismo. Quiero seguir creciendo como profesional y creo que encontré un sitio donde puedo seguir creciendo y siendo feliz; mi familia, cuando ha venido, ha estado súper a gusto, súper feliz, así que, bueno, sin descartar nada, porque no sé qué escenario habrá y el fútbol cambia de un día para otro... sin descartar ningún escenario de lo que pueda pasar la próxima semana, mi intención ahora mismo es continuar en el Rodina.