Osasuna - Atlético de Madrid: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna y Atleti se miden en El Sadar en la antepenúltima jornada de LaLiga con la tercera plaza, la Conference League y incluso la permanencia en juego...

Osasuna y Atlético de Madrid se ven las caras en El Sadar en un duelo donde todavía hay mucho en juego. Con 63 puntos, el conjunto de Diego Pablo Simeone apura sus opciones de poder alcanzar la tercera plaza para lo que está obligado a ganar a un Osasuna que, con 42 puntos, está más cerca de la lucha por la Conference League que de la permanencia, aunque el resultado de esta noche podría ser determinante para saber si deberá seguir mirando hacia abajo o pensar en cotas más altas.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Osasuna - Atlético de Madrid?

El partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Atlético de Madrid está fijado para este martes 12 de mayo a partir de las 21:30 horas en El Sadar.

Televisión e Internet: ¿Dónde puedo seguir el Osasuna - Atlético de Madrid?

El choque entre rojillos y colchoneros se podrá seguir en directo a través de la televisión en la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal Movistar LaLiga. Si en ese momento no puede ver el partido en televisión, recuerden que aquí en www.estadiodeportivo.com también le ofrecemos la posibilidad de seguir el partido en directo, donde le contaremos minuto a minuto todo lo que acontezca sobre el terreno de juego de El Sadar así como las posteriores reacciones.

Dos importantes bajas para Osasuna

Alessio Lisci, técnico de Osasuna, cuenta con dos bajas de gran relevancia para medirse al cuadro madrileño. Víctor Muñoz, por lesión, así como Sergio Herrera, por sanción, no podrán estar este martes en El Sadar. El meta fue expulsado tras una jugada surrealista en el Ciutat de València y su recambio en la portería será Aitor Fernández.

Así, con el meta vasco bajo palos y siendo una de las novedades del once, también puede haber modificaciones en posiciones concretas como el lateral izquierda o el centro del campo. Así, Javi Galán podría volver al once como lateral izquierdo, con Rosier como lateral derecho. En el centro de la zaga repetirían Boyomo y Catena. En el doble pivote Moncayola seguiría, estando la duda en su acompañante, entre Torró e Iker Muñoz. Por delante, Aimar Oroz, aunque tampoco se podría descartar la entrada de Moi Gómez, con Rubén García en la derecha, Raúl Moro en la izquierda y Budimir en la punta de ataque.

Ocho ausencias en la expedición del Atleti

Muchas más bajas tiene Diego Pablo Simeone, hasta ocho concretamente. El técnico argentino ha anunciado las bajas por lesión de Giménez, Julián Álvarez, Nico González, Pablo Barrios, Giuliano, Cardoso y Nahuel Molina, siendo la de Álex Baena por sanción.

Así, en el once que presente Simeone en El Sadar no tiene mucho donde elegir al menos entre jugadores del primer equipo. Oblak estaría en portería, con Llorente y Ruggeri en los laterales. Puede haber rotaciones en el eje de la zaga aunque Pubill y Hancko parten con más opciones de ser titulares.Por delante, Mendoza y Koke a los mandos en el centro del campo, y en ataque, lo que hay: Almada por la derecha, Lookman por la izquierda, Griezmann como enganche y Sorloth como punta.

Posibles onces del Osasuna - Atlético de Madrid

Osasuna: Aitor, Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán, Moncayola, Torró, Rubén García, Oroz, Raúl Moro, Budimir.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Mendoza, Koke, Almada, Lookman, Griezmann, Sorloth.