Rayo Vallecano - Girona, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el encuentro correspondiente a la jornada 35 de Primera división en donde el Rayo Vallecano busca los tres puntos para meterse en la pelea por la séptima posición de la clasificación, mientras que el Girona FC necesita ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

El Rayo Vallecano si gana se colocará en la séptima posición, empatado a puntos con el Getafe CF, que es puesto de UEFA Conference League, mientras que el si Girona FC pondrá tierra de por medio con los puestos de descenso de Segunda división.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Rayo Vallecano y el Girona FC que comienza a las 21:00 horas y que sirve para cerrar la jornada 35 de LaLiga. El encuentro se disputa en el Estadio de Vallecas y es importante tanto en la lucha europea como por la permanencia en Primera división.

Con todo, el Rayo Vallecano tiene la oportunidad de engancharse a la pelea por el séptimo puesto ya que si gana empatará a puntos con el Getafe CF (45 puntos).

El Rayo Vallecano llega a este partido contra el Girona FC con la confianza por las nubes después de3 clasificarse para jugar la final de la UEFA Conference League. Un hito para el club madrileño que eliminó en semifinales al Racing de Estrasburgo que era uno de los grandes favoritos.

El equipo de Míchel Sánchez sólo tiene un punto de ventaja sobre el Deportivo Alavés y dos puntos sobre el Levante UD.

El Girona FC, por su parte, llega a este partido contra el Rayo Vallecano para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división con los que lleva varias temporadas coqueteando.

En cuanto a las bajas de los dos equipos, el Rayo Vallecano no puede contar con el sancionado Isi Palazón y los lesionados Luiz Felipe e Ilias Akhomach. Por su parte, el Girona FC tiene la ausencia de Bryan Gil por acumulación de amonestaciones y de los lesionados ter Stegen, Vanat, Van de Beek, Portu y Juan Carlos Martín.

También hay alineación titular confirmada en el Rayo Vallecano. Estos son los seleccionados por Iñigo Pérez.

El Girona FC, por su parte, refuerza el centro del campo por Witsel y Fran Beltrán y sigue apostando por jugar si un delantero centro puro. Entre Ounahi, Joel Roca y Tsygankov buscarán poner en problemas a la defensa del Rayo Vallecano.

En el Rayo Vallecano destaca como principal novedad táctica la inclusión de Pathé Ciss en el centro de la defensa. Por otro lado, Sergio Camello, recupera la titularidad estando escoltando en las bandas por Fran Pérez y Jorge de Frutos.

Un encuentro muy importante tanto en la lucha europea como por la permanencia en Primera división. El Girona FC es el equipo que marca la salvación ahora mismo con un punto de ventaja sobre el Deportivo Alavés. El Rayo Vallecano, por su parte, si gana se coloca en la séptima posición.

Diez minutos para el comienzo del partido. Todo preparado para el comienzo del partido. Estas son las alineaciones titulares de Rayo Vallecano y Girona.

Rayo Vallecano y Girona FC disputan, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas, el partido que cierra la jornada 35 de LaLiga. Un encuentro que tiene vital importancia para el Girona FC que entrena Míchel Sánchez el cual necesita la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. Menos necesitado está el Rayo Vallecano que afronta el duelo con la moral por las nubes después de meterse en la final de la UEFA Conference League. Una victoria de los futbolistas que entrena Íñigo Pérez le haría meterse de lleno en la pelea por la séptima posición de la clasificación de Primera división.

Así llega el Rayo Vallecano al partido contra el Girona FC

El Rayo Vallecano está atravesando el mejor momento de la temporada después de haber conseguido alcanzar la final de la UEFA Conference League que va a disputar a finales de este mes con el Crystal Palace. El equipo madrileño dio la sorpresa y superó en semifinales al Racing de Estrasburgo lo que le da ahora la oportunidad de ganar un título oficial.

Al margen de su buena marcha en competición europea, el Rayo Vallecano tiene la oportunidad de meterse en la pelea por la séptima plaza de la clasificación después de que los resultados en esta jornada le hayan beneficiado. El equipo que entrena Íñigo Pérez tiene 42 puntos y si gana al Girona FC sumará 45 puntos e igualará en la tabla al Getafe CF.

En el capítulo de bajas, el Rayo Vallecano no va a poder contar con Isi Palazón que cumple el segundo de los siete partidos de sanción con los que fue castigado tras su expulsión y sus supuestos insultos en el encuentro contra la Real Sociedad. Tampoco puede contar Íñigo Pérez con los lesionados Luiz Felipe e Ilias Akhomach, este último sufrió molestias musculares en el calentamiento del partido de vuelta de semifinales de la UEFA Conference League contra el Racing de Estrasburgo.

Así llega el Girona FC al partido contra el Rayo Vallecano

El Girona FC, por su parte, ha podido preparar el partido contra el Rayo Vallecano de una mejor forma que su rival ya que no ha tenido que jugar ningún encuentro entre semana. El equipo de Míchel Sánchez está obligado a ganar en el Estadio de Vallecas para no ver peligrar su continuidad en Primera división.

El Girona FC tiene 38 puntos y solo tiene uno de ventaja sobre el Deportivo Alavés que está en puestos de descenso a Segunda división actualmente. No tiene, por tanto, margen de error el club catalán.

En lo estrictamente deportivo, el Girona FC no puede contar para este partido contra el Rayo Vallecano con el extremo Bryan Gil por acumulación de amonestaciones. Mientras que siguen de baja los lesionados ter Stegen, Vanat, Van de Beek, Portu y Juan Carlos Martín.

El partido entre Rayo Vallecano y Girona FC, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, va a ser pitado por el árbitro Guillermo Cuadra Fernández, del colegio balear.