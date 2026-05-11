Se confirma el 'bombazo': el fichaje de Monchi por el Espanyol ya es oficial

El ex director deportivo del Sevilla FC ha sido confirmado por el club catalán como el nuevo máximo responsable de su área deportiva, acabando con las esperanzas de un tercer regreso a Nervión de la mano de Sergio Ramos

La sorpresa saltaba hace unos días y ha acabado por confirmarse este lunes. Aunque muchos albergaban la esperanza de que Monchi pudiese volver al Sevilla FC de la mano de Sergio Ramos, siempre que Five Eleven Capital acabe cerrando la compra del club de Nervión, no habrá de momento una tercera etapa del 'León de San Fernando' como director deportivo en el Sánchez-Pizjuán. Sí volverá a ejercer como tal tras dejar meses atrás el Aston Villa para convertirse en presidente del CD San Fernando 1940, pero lo hará para ponerse a los mandos de la planificación del Espanyol.

Su presencia en las gradas del RCDE Stadium hace una semana para presenciar en directo el duelo de los pericos ante el Real Madrid fue la pista que levantó la liebre, sucediéndose en los últimos días los acontecimientos, hasta conocer hoy el comunicado oficial del club catalán que confirma su fichaje.

Liderará el área deportiva del Espanyol

"El RCD Espanyol informa del nombramiento de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’ (San Fernando, Cádiz, 1968) como nuevo director general deportivo de la entidad, cargo desde el que liderará el Área Deportiva del Club. La incorporación de Monchi refuerza la estructura deportiva del RCD Espanyol con uno de los ejecutivos más reconocidos y prestigiosos del fútbol europeo. Las distintas áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, que pasarán a depender de la nueva Dirección General Deportiva encabezada por Monchi. A nivel organizativo, Monchi reportará directamente a Mao Ye Wu, CEO del RCD Espanyol, y a Alan Pace, presidente del RCD Espanyol y de Velocity Sports Partners/ALK Capital, grupo inversor de la entidad", apunta la nota emitida por la entidad blanquiazul.

La compatibilidad con el San Fernando y la ausencia de una oferta del Sevilla FC

Es de suponer que esta nueva aventura en LaLiga le permite seguir ejerciendo como presidente del CD San Fernando 1940, como ha recalcado en sus últimas declaraciones. "A día de hoy, mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No tiene por qué. Mi prioridad siempre será el San Fernando. Todo aquello que pueda aparecer, debe ser compatible con el San Fernando", señaló con rotundidad Monchi hace escasos días, aclarando además que no ha recibido ninguna llamada desde Nervión para volver, algo por otro lado imposible con Del Nido Carrasco al mando.

"Respecto al Sevilla, a día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver al Sevilla, si me llaman, tengo que escucharlo, pero a día de hoy, estoy cómodo como estoy. El San Fernando tiene que ser compatible con todo, si no, no hay propuesta", señaló antes de oficializarse su fichaje por el Espanyol, por cuyo nuevo proyecto deportivo, más ambicioso, se ha sentido atraído.

Fernando Navarro y Miguel Ángel Gómez no han sido confirmados aún

De este modo, el actual director deportivo perico, Fran Garagarza, no dice adiós y seguirá en la estructura que a partir de ahora encabezará Monchi, pues además le queda un año de contrato. Pero el isleño también había pedido incorporar a hombres de su confianza como Fernando Navarro, que salió hace dos años del Sevilla FC lanzando algún 'dardo', tras integrarse en la dirección deportiva cuando su mentor regresó de la Roma; y Miguel Ángel Gómez, mano derecha de Monchi hasta 2017, cuando emprendió pasó a liderar proyectos más modestos en el Valladolid, la UD Ibiza y el Eldense, este último el pasado curso.

Sin embargo, el Espanyol no ha confirmado la llegada de ninguno de ellos, así como tampoco si el de San Fernando tendrá también algún poder, más allá del conjunto barcelonés, en Velocity Sports, la estructura en la que se engloba también en Burnley inglés, recién descendido a la Championship. Esta era otra de las cuestiones que ambos venían negociando en los últimos días.

Ya ha tomado una decisión importante: mantener a Manolo González

Antes de hacerse oficial su fichaje, Monchi vio cómo su nuevo equipo caía derrotado este pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC y se metía definitivamente en la pelea por evitar el descenso, lo que no ha frenado su contratación. Es más, ya ha tomado su primera decisión de peso, pues se apunta desde la Ciudad Condal que Alan Pace le consultó sobre el futuro de Manolo González, en el alambre después de 18 jornadas sin ganar, y el ex sevillista ha sido clave en la decisión de mantener al entrenador hasta final de temporada.

"Una referencia en el fútbol internacional"

No aclara el Espanyol la duración del contrato de Monchi ni da más detalles sobre el mismo, pero sí ha querido ensalzar la exitosa carrera del ex sevillista. "Con una trayectoria de referencia en el fútbol internacional, Monchi inició su carrera como director deportivo del Sevilla FC en julio de 2000, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes en la gestión deportiva. Tras una primera etapa de 17 temporadas consecutivas en el club andaluz, regresó a la entidad en abril de 2019 hasta junio de 2023. Considerado uno de los principales impulsores del periodo más exitoso de la historia del Sevilla FC, participó decisivamente en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023. Su palmarés incluye siete UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un ascenso a Primera División", destaca.

"Posteriormente, desarrolló su carrera en la AS Roma y en el Aston Villa FC, club con el que ha consolidado un proyecto competitivo asentado en posiciones europeas y protagonista habitual en competiciones continentales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League", sentencia el comunicado.