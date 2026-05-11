El problema del Sevilla con Gattoni y la posible solución en Argentina

El club de Nervión intentará colocar otra vez al central en verano, apuntándose en su país que San Lorenzo estaría de nuevo interesado ante la necesidad de reforzar el eje de su defensa

El Sevilla FC tendrá un problemón el próximo verano para intentar colocar a aquellos jugadores con los que no cuenta y siguen teniendo contrato en vigor. Será mucho mayor si el equipo desciende a Segunda división, pues no existen cláusulas que permitan liberar en ese caso a futbolistas como Marcao, Nianzou o Joan Jordán, que se comen gran parte de la masa salarial del club. Junto a ellos, dos de los grandes señalados son Fábio Cardoso y Fede Gattoni, que ni siquiera han entrado en las dos últimas convocatorias de Luis García Plaza, tres ya en el caso del portugués.

Con el argentino, el quebradero de cabeza viene desde hace tiempo. Casi desde que Monchi, meses antes de marcharse al Aston Villa, lo firmó por 1,4 millones de euros procedente de San Lorenzo de Almagro, dejándolo allí cedido hasta final de temporada. Ahora, sin embargo, el propio club argentino puede convertirse en una solución, pues una vez más lo colocan en su agenda, aunque han sido muchos los intentos por colocarlo definitivamente, sin ir más lejos el pasado enero, y siempre resulta difícil desprenderse de él.

La necesidad de San Lorenzo

Según apuntan desde Argentina, el central bonaerense es una de las opciones que maneja su ex equipo para reforzar el eje de la zaga de cara al segundo semestre de año. La grave lesión de Gastón Hernández, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, y la posible venta del colombiano Jhohan Romaña, por el que ya rechazaron un oferta de River Plate, han llevado al entrenador, Gustavo Álvarez, a pedir refuerzos experimentados para dicha demarcación, volviendo a salir a la palestra el nombre de Gattoni junto al de Agustín García Basso, de Racing.

No es la primera vez que San Lorenzo, donde se formó, se postula para repatriar al defensor sevillista. Ya lo hizo cuando River Plate, donde permaneció un año y medio cedido, trató de buscarle salida ante su nula participación en el equipo. El club 'millonario' disponía de una opción de compra que rondaba los 3 millones de euros. Pero pronto se comprobó que ese pago que tanto habrían celebrado en Nervión era una quimera.

Un aluvión de clubes interesados en enero

Su periplo en el Monumental se saldó con solo 7 partidos y el pasado enero regresó al Sevilla FC convertido en el mismo problema que sigue siendo hoy día. Se le intentó colocar por todos los medios y no faltaron clubes interesados. En Brasil, su compatriota Luis Zubeldía pidió su fichaje para el Fluminense. En México también sonó para Necaxa y Querétaro, mientras que en su país fue vinculado a Independiente y Racing. Y en España fue ofrecido al Cádiz. Pero ninguna opción cuajó.

Los pobres números de Gattoni en el Sevilla FC

En su lugar, Gattoni decidió hacer valer su contrato, confiando en que podría hacerse hueco en la débil zaga nervionense. No hubo más remedio que hacerle sitio y Matías Almeyda incluso defendió su valía. Pero a la hora de la verdad solo le concedió 9 minutos en el empate a uno en casa ante el Alavés. Era su quinto encuentro con la camiseta blanquirroja desde que firmó, por lo que da hasta miedo hacer las cuentas de lo que ha costado su tiempo de juego suyo sobre el campo.

Los otros cuatro partidos como sevillista los disputó en la 23/24, dos de ellos en LaLiga, entre los que acumuló otros 9 minutos. Y los dos restantes, los únicos como titular, en la Copa del Rey, con gol incluido ante el modesto Astorga a las órdenes de Diego Alonso.

Un año más de contrato

Aquella campaña ya la acabó cedido en el Anderlecht y desde entonces viene siendo un quebradero de cabeza para el Sevilla, con el que tiene contrato hasta 2027. En verano volverá a salir al mercado y en el Sánchez-Pizjuán se contentarían simplemente con no perderle más dinero, viendo cómo su valor de mercado ha caído hasta el millón de euros, según la web especializada Transfermarkt.