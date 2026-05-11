Antonio Cordón sorprende en la charla de García Plaza antes de la visita a Villarreal

El director de fútbol hispalense ha estado presente en la charla de Luis García Plaza antes del comienzo de una sesión que ha servido de recuperación para los titulares frente al Espanyol

El Sevilla FC continúa con la preparación del duelo vital frente al Villarreal CF, un partido que puede dejar casi vista para sentencia la permanencia del equipo sevillista. Aunque el rival es de entidad, la confianza en el sevillismo es máxima, ya que son sabedores del impulso anímico de las dos victorias conseguidas en casa, que han servido para dar algo de tranquilidad a una entidad que veía como el descenso a Segunda División se podía convertir en una realidad tenebrosa. Sin embargo, el espíritu del Ramón Sánchez-Pizjuán ha servido para amarrar unos seis puntos que son de oro en esta pelea por la permanencia.

Es por ello que el equipo de Luis García Plaza ya pone todos sus esfuerzos en el encuentro que se disputará el próximo miércoles en el Estadio de La Cerámica. El equipo ayer realizó recuperación tras la victoria frente al Espanyol y, en la mañana de hoy, ha vuelto a entrenar en la Ciudad Deportiva. La imagen más reseñable la ha dejado Antonio Cordón, que ha estado presente en la charla que Luis García Plaza le ha dado a sus jugadores sobre el terreno de juego. Puede parecer una imagen habitual, pero en pocas ocasiones se ha visto al director de fútbol en estas charlas mientras que los medios de comunicación estaban presentes. Un hecho curioso en un momento de grandes dudas en la figura de Antonio, incluso en un momento donde no se puede descartar su salida este verano de la entidad nervionense.

Por el resto, varias han sido las ausencias en el entreno, pero todo esto provocado por el plan de recuperación de García Plaza. El técnico madrileño realiza dos días de recuperación, por lo que los titulares el otro día han dispuesto de un plan distinto al resto. En ese sentido, Castrín, Suazo, Kike Salas y Carmona han realizado carrera continua sobre el césped de la ciudad deportiva. Por otro lado, Gudelj, Vargas, Maupay, Isaac Romero y Ejuke se han quedado dentro realizando ejercicios en el gimnasio. Esto entra dentro de esa idea del entrenador, por lo que habrá que esperar a la sesión de este miércoles y ver la situación real frente al Villarreal CF.

Uno de los que no podrá estar, con total seguridad, en Castellón es Isaac Romero, confirmándolo el míster en rueda de prensa. "Va a haber, ya, por sensaciones de dentro, te digo que va a haber dos o tres cambios. Seguro. Y esperemos que no haya alguno más. O sea, pero no porque yo quiera, sino porque realmente es final de temporada y están muy cansados todos los jugadores", declaró el entrenador en rueda de prensa tras el partido frente al Espanyol, mostrando también que hará más de una rotación frente a los de Marcelino García Toral. El equipo local no es que no se juegue nada, ya que puede ir dando pasos para certificar una tercera plaza importantísima en LaLiga y que supondría un importante ingreso económico para los de Castellón de La Plana.