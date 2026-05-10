Alexis Sánchez - Akor Adams, una combinación ganadora para el equipo de García Plaza

Sexta participación en goles del chileno, cuya aparición para marcar o asistir siempre es sinónimo de no perder para una escuadra en la que el nigeriano marcó su quinto gol (de nueve) saliendo desde el banquillo, acercándose a un récord que está en posesión de Gameiro en la 14/15

El segundo triunfo consecutivo del Sevilla FC, tercero seguido como local desde la llegada de Luis García Plaza, tuvo como protagonistas obvios al autor del empate, un emergente Andrés Castrín, y a la pareja Alexis Sánchez - Akor Adams. Esta vez, el supersticioso cambio del chileno por Isaac Romero tras el descanso no surtió efecto inmediato como contra la Real Sociedad al ser anulado el tanto del chileno, que se redimiría en el alargue dejando en bandeja el 2-1 al nigeriano.

Es la sexta participación en un tanto de su equipo del 'Niño Maravilla', que, antes de decidir el duelo contra los donostiarras el lunes pasado, ya anotó en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés (1-2), de penalti en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el 4-1 frente al FC Barcelona y en El Gran Derbi del Estadio de La Cartuja para iniciar la reacción ante el Real Betis, que ganaba 2-0 al descanso y acabó pidiendo la hora tras el 2-2 del ariete lebrijano. Además, asistió a 'Peque' Fernández en el 2-2 definitivo como locales ante el Elche CF y el sábado al de Kogi State.

Se confirma Alexis Sánchez como talismán en blanquirrojo, pues, cada vez que firmó un gol o lo regaló, el Sevilla FC no perdió. De hecho, venció cuatro de las seis veces (1-2 al Deportivo Alavés, 4-1 al FC Barcelona, 1-0 a la Real Sociedad y 1-0 al RCD Espanyol), igualando en el citado duelo cainita de la segunda vuelta (2-2) y, con el mismo resultado, en la jornada 4ª de LaLiga contra los franjiverdes en Nervión. Seguramente lejos de las expectativas, el de Tocopilla está cumpliendo cada vez que aparece.

Quinto tanto saliendo del banquillo de Akor Adams, a uno del listón

El 2-1 ante el RCD Espanyol, precisamente recogiendo una dejada de Alexis Sánchez, es el noveno tanto este curso de Akor Adams, todos ellos en LaLiga. Curiosamente, más de la mitad (5) los hizo el nigeriano partiendo desde el banquillo, lo que le deja a sólo uno de los seis que logró Kevin Gameiro en la 14/15, que es el récord en el siglo XXI de los nervionenses. El ariete de las 'Súper Águilas' anotó siendo titular ante Real Oviedo, Athletic Club, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, pero había saltado como suplente para celebrar en la calle Payaso Fofó, contra el FC Barcelona en casa, un doblete en el Martínez Valero de Elche y este sábado con los 'pericos'.