Pleno con la equipación retro y otros guiños a la superstición en Nervión

Victorias por la mínima también ante Real Sociedad y Espanyol con la vestimenta estrenada en el 2-1 contra el Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde Luis García Plaza sólo conoce triunfos; en las tres salidas (de rojo en Oviedo y con la primera clásica en Valencia y Pamplona), K.O.

La equipación retro del Sevilla FC, estrenada en la jornada 31ª de LaLiga como la de la mayoría de clubes de Primera y Segunda división para el especial auspiciado por la patronal a principios de abril, registra un pleno de triunfos para los blanquirrojos, que ganaron al Atlético de Madrid en su debut por 2-1, repitiendo victorias por la mínima en casa frente a Real Sociedad (1-0) y RCD Espanyol (2-1) tras ser recuperada y desempolvada del armario nervionense hace seis días. El cuello de pico, el escudo antiguo y la publicidad en negro, grandes cambios de la vestimenta especial, han traído suerte a sus portadores, que deberían plantearse sacarla de la capital andaluza.

La 'bombilla' se encendió esta misma semana

Recuperar la equipación retro fue una iniciativa aplicada sobre la marcha esta semana. Así se anunciaba a mediodía del mismo lunes 4 de mayo, apenas unas horas antes de recibir a la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras caer en el Carlos Tartiere ante el colista Real Oviedo de rojo, el Sevilla FC había vestido su primera equipación en las visitas a Levante UD y CA Osasuna, pero la versión clásica (con el cuello redondo, el escudo actual y la publi en azul, como abajo Kike Salas en Pamplona), aunque a alguien se le encendió la 'bombilla' y quiso invocar a los mismos dioses que el día del Atlético, hasta entonces su único triunfo. El éxito convirtió la repetición de la indumentaria este sábado en un mero trámite.

El cambio de Alexis por Isaac al descanso, talismán

Ha habido más licencias, en gran parte por superstición, en estos dos últimos encuentros como local del Sevilla FC, saldado con sendos triunfos por la mínima frente a Real Sociedad (1-0) y RCD Espanyol (2-1) esta semana. Empezando por el mismo once, un 1-4-4-2 formado por Odysseas Vlachodimos bajo palos; una línea de cuatro en defensa (de derecha a izquierda) con José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo; una medular con Rubén Vargas y Chidera Ejuke abiertos, más Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé por dentro, más Neal Maupay e Isaac Romero como pareja de delanteros.

En el descanso, Alexis Sánchez suplió al lebrijano, en teoría por unos problemas físicos del '7' que no le permitían estar todo el encuentro sobre el terreno de juego. Contra los donostiarras, el chileno apenas tardó cinco minutos en ver puerta, anotando el único tanto del partido a pase del ariete cedido por el Olympique de Marsella. Frente a los 'pericos', empujaba a puerta vacía en el 48 un balón suelto tras disparo de Rubén Vargas que tropezó en el trasero de Urko González de Zárate. La historia y el guiño parecían repetirse, si bien el que habría sido también el 1-0 se anuló por fuera de juego. Luego, eso sí, el 'Niño Maravilla' asistiría a Akor Adams en el 2-1 definitivo.