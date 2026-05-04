Sevilla 1-0 Real Sociedad: Nunca se rinde

Fiel a su lema, el conjunto nervionense, con un Sánchez-Pizjuán entregado, batalló para aferrarse a la vida con un gol de Alexis Sánchez que lo saca momentáneamente de los puestos de descenso. Quedan cuatro 'finales'. El sufrimiento no se ha acabado. Pero el balón de oxígeno es tremendo.

No podía ser de otro manera que sufriendo. El sevillismo hizo su parte para llevar en volandas a los suyos, como prometió, y su equipo, dentro de sus limitaciones más que conocidas, mereció un triunfo que lo saca del descenso de forma momentánea. El gol de Alexis Sánchez al inicio del segundo tiempo fue suficiente para doblegar a una Real Sociedad que aún tenía algunas opciones de pelear por la quinta plaza, aunque no opuso la misma intensidad, como es lógico, que quien se jugaba la vida.

El ambiente en la grada era el de las grandes citas. El de las mágicas niches europeas ante el Manchester United o la Juventus en la última Europa League conquistada. Pero en cuanto comenzó a rodar el balón, por si había la más mínima duda, pronto se demostró que este Sevilla FC es otro muy diferente. Sin la calidad necesaria para imponerse en el juego a una Real Sociedad que lejos de dejarse arrastrar por el ambiente quiso llevar la iniciativa, al menos de salida.

Todo pasaba por las botas de Ejuke

Alguno podía pensar que los donostiarras llegaban ya con el estómago saciado tras levantar la Copa del Rey en La Cartuja. Pero sus puntas presionaban arriba y ponían al descubierto las tremendas dificultades de los de García Plaza para sacar el balón jugado. Pasaban los minutos y no la olía el conjunto nervionense. Su plan estaba claro: orden atrás y a la contra. Para ello, el técnico madrileño dio un sitio a Ejuke, la gran novedad en el once, y el nigeriano se convirtió de hecho en el principal estilete de un equipo que poco a poco se fue sacudiendo los nervios para estirarse.

Así, al cuarto, el habilidoso extremo africano, siempre más efectista que efectivo, incurrió por la izquierda, recortó hacia dentro en el área y disparó para encontrarse con el despeje de Remiro, dando pie a un segundo chut de Aopumé que tocó en un defensa y se marchó a córner. Desde la esquina, poco antes, había llegado también otra buena ocasión con una acertada jugada de estrategia que acabó con Suazo disparando horrible desde la frontal pese a estar más solo que la una.

Precipitación en los ataques nervionenses

Fue creciendo el Sevilla FC en el partido gracias a una acertada presión para robar en campo rival y volcar el campo hacia el portal txuri urdin. Pero se caía en la precipitación continua con disparos lejanos de escaso peligro, como los firmados por Maupay, Isaac Romero o Gudelj. Mucho más cerca estuvo al filo de la media hora Rubén Vargas con el suyo, que sí obligó a Remiro a emplearse más fondo.

Ya por entonces la Real Sociedad no mostraba el mismo ímpetu de los compases inicial y Ejuke se animaba de nuevo con un gesto técnico que provocó otro córner tras un pase atrás que no pudo enganchar ningún compañero. Entre las ansias por adelantarse y la falta de claridad y calidad en tres cuartos de campo, el creciente dominio del cuadro blanquirrojo no daba como fruto el premio que poco a poco se merecía. Todo eran intentos un tanto deslabazados, como el disparo de Agoumé que Maupay quiso rectificar de tacón en el corazón del área poco antes ya del descanso, al que bien pudo el Sevilla FC llegar en ventaja tras otra acción genial de Ejuke, que se fue de dos en el área para acabar con otro defectuoso chut que se fue alto.

Gol de Alexis en la primera que tuvo

No hubo goles, sin embargo, en el primer acto. Y el segundo arrancó con dos muy claras para el conjunto donostiarra. Primero no llegó por un pelo Oyarzabal al centro lateral del recién ingresado Óskarsson y acto seguido fue Barrenetxea quien armó la zurda e hizo contener la respiración en Nervión con un disparo con rosca que se fue lamiendo el palo. Pero el acierto que no tuvo el conjunto nervionense en el primer tiempo lo encontró a la primera en la reanudación.

Maupay aguantó bien en el área un centro desde la diestra de Carmona y habilitó a Alexis Sánchez, que había suplido al tocado Isaac Romero y fusiló a Remiro en el primer balón que tocaba. Quedaba un mundo por delante y el plan no podía pasar por meterse atrás. Lo sucedido ante Osasuna era el más claro ejemplo. Aunque era previsible que bajasen las revoluciones.

Rubén Vargas tuvo el segundo

La mejor noticia es que corría el reloj y sucedía poco sobre el césped. Hubo que esperar de hecho 20 minutos para ver la siguiente acción de peligro, que fue de nuevo sevillista. Pero Vargas, supuestamente el hombre más determinante de este equipo, falló lo que bien podía ser la sentencia. Maupay encontró a Alexis en el área con un buen pase y el chileno se le dejó al suizo, que disparó alto en una posición inmejorable en el 69'.

El extraño gol anulado a Agoumé

Diez minutos más tarde, sí encontraba portería Agoumé tras una peinada hacia atrás de Kike Salas en un balón colgado al área. Pero Martínez Munera decretó fuera de juego y desde la sala VOR no le avisaron de lo contrario, aunque las imágenes parecían dejar claro que el francés estaba en posición legal. La única explicación posible era que fuese Castrín quien estaba adelantado y estorbase al defensa rival cuando su compañero en la defensa la tocó de cabeza.

No podía ser de otro modo que sufriendo. Alexis también tuvo el segundo tras un centro lateral que no pudo rematar. Pero fue la Real Sociedad la que terminó jugando en campo rival en un alargue de cinco minutos que se hizo eterno, con un Sevilla FC cansado y repeliendo cada balón colgado hasta celebrar con rabia la victoria. Nervión respira. Queda mucho por delante.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Vlachodimos, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj (Mendy 81'), Agoumé, Rubén Vargas (Juanlu 75'), Ejuke (Oso 91'), Maupay (Peque 91') e Isaac Romero (Alexis 46').

Real Sociedad: Álex Remiro, Aramburu (Wesley 81'), Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez, Gorrotxategi (Óskarsson 46'), Turrientes (Yangel Herrera 69'), Carlos Soler, Pablo Marín (Kubo 58'), Barrenetxea (Sucic 81') y Oyarzabal.

Árbitro: Juan Martínez Munera (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Isaac Romero, Alexis Sánchez y Carmona, así como al visitante Aramburu. También enseñó la amarilla el técnico Luis García Plaza.

Goles: 1-0 (49') Alexis Sánchez.

Incidencias: Encuentro de la 34ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 40.792 espectadores.