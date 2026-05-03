Resolución trascendental con Batista Mendy que determina su futuro en el Sevilla

Las bajas en la medular generan un escenario sin término medio para el francés, pues su continuidad en Nervión estará sentenciada si tampoco parte de inicio contra la Real Sociedad

Fuentes muy cercanas al Trabzonspor aseguraron recientemente a ESTADIO Deportivo que el club turco espera que los nervionenses mueva ficha por Batista Mendy en verano, ya sea para ejecutar la opción de compra pactada por siete millones, lo que se antoja inviable a día de hoy, o negociar una rebaja, a lo que no están cerrados en absoluto.

Y lo cierto es que el partido de mañana ante la Real Sociedad pueden influir considerablemente en la postura que adopte el Sevilla después de que perdiera protagonismo en la recta final de Almeyda y no haya mejorado su situación con García Plaza, pues únicamente ejerció de titular contra el Oviedo en el debut del técnico ante la baja de Agoumé.

Las bajas en la medular provocan un todo o nada para Mendy

A partir de ahí, solo ha disfrutado de 20 minutos en tres partidos y contra el Levante ni siquiera saltó al terreno de juego. Ahora, contra los donostiarras, se le puede presentar una buena oportunidad para que García plaza cambie de opinión en lo que resta de curso y que los nervionenses contemplen al menos su compra aunque sea a un precio muy por debajo de la opción firmada.

Y es que Plaza pierde para esta finalísima a Sow, por sanción, y al que probablemente ocuparía su lugar, Manu Bueno, lesionado, por lo que gana fuerza la posibilidad de que refuerce el centro del campo con la presencia del francés junto a su compatriota Agoumé.

Tendría lógica esta fórmula, empleada en repetidas ocasiones por Almeyda, pero que hasta ahora el actual preparador sevillista no ha usado y podría darse el caso de que no optara por esta vía, lo que supondría ya la sentencia definitiva para Mendy y la posibilidad de retenerle de cara a la próxima campaña, para lo que hace unos meses llegaron a producirse reuniones con el jugador, por entonces, deseoso de seguir como sevillista.

En la decisión entre Mendy y Gudelj está su futuro como sevillista

Por ejemplo, cabe la opción de que Gudelj, suplente en la anterior jornada, parta en el doble pivote y el míster por delante apueste por Peque Fernández, hasta el momento con poco protagonismo para el técnico capitalino, pero que, por las bajas, es posible que sea de la partida.

La otra opción en el centro del campo sería Joan Jordán, pero no ha tenido ni un solo minuto desde el cambio en el banquillo, por lo que resulta casi imposible que ahora fuera la solución para la medular.

Por ende, el acompañante de Agoumé estará entre Gudelj y Batista Mendy y no se trata de una decisión para nada baladí, pues condiciona el futuro del de Saint-Nazaire en el Ramón Sánchez-Pîzjuán. Si es titular podría demostrar que merece un sitio, pero si ahora tampoco lo contempla como opción su periplo como sevillista habrá llegado a su fin con casi toda seguridad.