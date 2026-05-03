Getafe - Rayo Vallecano, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de José Bordalás con los de Iñigo Pérez en El Coliseum, correspondiente a la jornada 34 del campeonato doméstico

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Getafe y Rayo Vallecano , correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

El colegiado del partido será Miguel Sesma, que estará acompañado de Carlos del Cerro , en el VAR.

Por un lado, el Getafe viene de perder ante el Barcelona , por lo que el equipo de Bordalás se sitúa en la séptima posición de la tabla con 44 puntos. Todo ello, pendiente del partido del Celta de Vigo, que está ganando en estos momentos.

Por otro lado, el Rayo Vallecano empató la pasada jornada contra la Real Sociedad, lo que ha dejado a los de Iñigo Pérez en la undécima plaza con 11 puntos.

Iñigo Pérez fue muy claro en la rueda de prensa previa hablando de la dura sanción que ha recibido Isi Palazón , de un total de siete partidos.

Bordalás , por su parte, apretó a los suyos de cara al encuentro de hoy ante el Rayo Vallecano.

Getafe y Rayo Vallecano se citan en la tarde hoy en El Coliseum. Un nuevo derbi madrileño tiene jugar en esta jornada 34 de LaLiga EA Sports, al que llegan ambos equipos en situaciones diferentes, pero los de Iñigo Pérez con más urgencia por conseguir los tres puntos, ya que se encuentran a cinco puntos de la zona del descenso.

No obstante, el Getafe puede seguir presentando su candidatura a Europa si consigue la victoria en el día de hoy, ya que se encuentra empatado a puntos con el Celta de Vigo. Por otro lado, el parte de bajas es importante en ambos equipos, con cuatro por parte del conjunto de Bordalás y dudas por despejar en el de Iñigo Pérez. El colegiado del partido será Miguel Sesma, que estará acompañado de Carlos del Cerro, en el VAR.

Así llega el Getafe al duelo frente al Rayo Vallecano

El Getafe viene de perder contra el Barcelona la pasada jornada de LaLiga. Los de Bordalás penalizaron su presencia en el área de Joan García, sin rematar a puerta en todo el partido, además de los cuatro lanzamientos totales. No obstante, el equipo azulón logró los tres puntos en abril frente al Athletic Club y Real Sociedad, que le ha permitido al club subir escalones en la clasificación del campeonato doméstico.

Por ello, el Getafe, con problemas económicos por el movimiento de Uche, sueña con acabar en Europa esta temporada. De esta manera, el conjunto de Bordalás tiene por delante cinco últimas jornadas de LaLiga con equipos que se están jugando la salvación en Primera División o están rozando el descenso, o en él, como son los casos del propio Rayo Vallecano, Real Oviedo, Mallorca, Elche y Osasuna.

Cuatro bajas confirmadas y un regreso esperado en la convocatoria de José Bordalás

Por otro lado, José Bordalás, que apretó a su equipo en la rueda de prensa previa, afronta el choque contra el Rayo Vallecano con hasta cuatro bajas: Djené y Mario Martín, por acumulación de tarjetas amarillas, Zaid Romero, que tiene que cumplir el último partido de sanción por la roja que vio ante el Levante, y Juanmi, por lesión.

Sin embargo, Borja Mayoral regresa a una convocatoria más de cuatro meses después. El delantero del Getafe jugó por última vez el pasado 21 de diciembre, ante el Real Betis en La Cartuja. Desde ese día, el jugador de 29 años ha estado apartado de los terrenos de juego, pendiente de una evolución que ha ido mejorando hasta hoy, cuando podría volver a tener minutos.

Así llega el Rayo Vallecano al partido de El Coliseum

Por otra parte, el Rayo Vallecano viene de ganar al Estrasburgo en la ida de semifinales de Conference League. Además, los de Iñigo Pérez vienen de empatar en un polémico partido contra la Real Sociedad y de ganar al Espanyol, disputando tres encuentros consecutivos en Vallecas. Tras ello, les toca visitar al Getafe, con el antecendente del encuentro de ida, del pasado, que acabó 1-1.

Además, el Rayo Vallecano se sitúa en la undécima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 39 puntos, a cinco del descenso, que lo marca el Sevilla actualmente. Por ello, una derrota en el día de hoy podría peligrar el final de temporada de los de Iñigo Pérez, que se tienen que enfrentar todavía, además de al Getafe, al Girona, Valencia, Villarreal y Alavés, cerrando la presente campaña en Mendizorroza.

Iñigo Pérez, pendiente de la recuperación de varios de sus jugadores

Iñigo Pérez habló en la previa sobre las bajas del Rayo Vallecano. El técnico habló de la disponibilidad de Óscar Valentín: "A priori ha podido librar la operación y está disponible, sabiendo que lo que tiene es importante. Estoy tranquilo porque Óscar es fiable".

Sobre Álvaro García apuntó que "está en el campo y haciendo trabajos para poder ir avanzando. Vamos bastante justos al jueves, pero nunca sabes. Álvaro se conoce muy bien. Va mejorando y ojalá pueda estar disponible". No obstante, las ausencias seguras en el Rayo Vallecano para visitar al Getafe son las de Isi Palazón, por la reciente sanción recibida, además de Luiz Felipe, Nteka y Diego Méndez, por lesión.