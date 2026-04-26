Rayo Vallecano 3-3 Real Sociedad: Polémica, goles y un empate agridulce para los dos

Rayo Vallecano y Real Sociedad empataron a tres goles en un encuentro en el que el equipo local, que se quejó mucho de la actuación del árbitro José Luis Guzmán Mansilla, pudo igualar un 1-3 en contra en los últimos minutos gracias a los tantos de Lejeune y Alemao

Rayo Vallecano y Real Sociedad empataron a tres goles en un partido que estuvo marcado por el carácter ofensivo de los dos equipos, la emoción, el intercambio de golpes y las decisiones polémicas del árbitro José Luis Guzmán Mansilla que anuló el que hubiera sido el 2-2 de Pedro Díaz para pitar un penalti, de Ratiu a Pablo Marín, a favor de la Real Sociedad que Oyarzabal transformó en el 1-3. Un punto para cada club que es agridulce para ambos ya que el Rayo Vallecano se sintió perjudicado por las decisiones arbitrales, mientras que la Real Sociedad vio que se le escapó el triunfo en el descuento debido al gol de Alemao.

El Rayo Vallecano con este punto suma 39 puntos y sigue con una ventaja de 5 puntos sobre los puestos de descenso a Segunda división, de momento, a la espera que se complete la jornada 32 de LaLiga, mientras que la Real Sociedad tiene 43 puntos y se queda a 7 puntos de la quinta posición de LaLiga que actualmente ocupa el Real Betis.

La Real Sociedad comenzó mandando, pero el Rayo Vallecano reaccionó

El inicio de la primera parte estuvo marcado por el dominio de la Real Sociedad que dispuso de varias ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador sin aprovechar ninguna de ellas. Nada más comenzar, Barrenetxea se plantó delante de Dani Cárdenas, el extremo disparó por bajo, pero el portero del Rayo Vallecano desvió el balón lo justo.

A continuación, la Real Sociedad tuvo dos nuevas oportunidades. Primero tras una mala salida por alto de Cárdenas que propició el disparo de Kubo que fue bloqueado por Nobel Mendy y luego con un centro de Oyarzabal que no pudo alcanzar Carlos Soler que se había incorporado desde segunda línea.

A partir de ahí el Rayo Vallecano igualó el partido, pero ese paso adelante lo aprovechó la Real Sociedad para marcar el primer gol del partido cuando tuvo espacios. En el minuto 22, Oyarzabal condujo hasta el área rayista, el delantero dribló a Nobel Mendy y a Lejeune y de disparo cruzado bajo hizo el 0-1 sin que Cárdenas pudiera hacer nada.

No se vino abajo el Rayo Vallecano que pudo empatar en la siguiente jugada pero el gol de Carlos Martín fue anulado por mano previa de Ratiu. El tanto que sí subió al marcador fue el de Sergio Camello. Ilias Akhomach centró, el delantero le ganó la partida a Turrientes, que se durmió, dribló a Caleta-Car y marcó el empate a uno a la media hora de partido.

A partir de ahí el Rayo Vallecano estuvo más cómodo que la Real Sociedad en la primera parte, pero no hubo ocasiones claras, llegándose así al descanso.

Locura total en la segunda con un Rayo Vallecano que se quejó del arbitraje y una Real Sociedad que desaprovechó dos goles de ventaja

El comienzo de la segunda parte siguió con la misma dinámica, ya que el Rayo Vallecano estuvo más cómodo. Tanto es así que Sergio Camello tuvo la oportunidad de adelantar en el marcador a su equipo. Nobel Mendy filtró un gran pase, Sergio Camello se metió en el área, el delantero disparó cruzado pero Remiro aguantó y desvió bien el balón.

No se quedó ahí el Rayo Vallecano que volvió a probarlo por medio de Isi, su disparo se fue alto, y de Ilias Akhomach, que se topó con Remiro.

Debido al dominio del Rayo Vallecano en la segunda parte, la Real Sociedad movió el banquillo dando entrada a Luka Sucic y Pablo Marín y los cambios le sentaron bien ya que tuvo la oportunidad de ponerse con ventaja en el marcador tras un centro de Sergio Gómez que remató Oyarzabal, pero Cárdenas tapó huecos y paró el disparo.

No se quedó ahí la Real Sociedad ya que metió al Rayo Vallecano en su área. Situación que aprovechó para marcar, en el minuto 63, por medio de Oskarsson que recibió absolutamente solo dentro del área para batir de disparo bajo a Dani Cárdenas que segundos antes había impedido un tanto del islandés con una gran parada.

Después de eso se desató la locura ya que se llegó a la jugada que decidió el partido, ya que Pedro Díaz marcó el 2-2, tras un cabezazo brillante de Alemao que dejó el balón muerto en el área, pero el tanto quedó anulado después de que José Luis Guzmán Mansilla revisara una jugada previa por posible penalti de Ratiu sobre Pablo Marín. El colegiado decretó, tras varios minutos de revisión en el VAR, que habían pena máxima la cual fue materializada por Oyarzabal que puso el 1-3 en el marcador.

A pesar de ello, no se rindió el Rayo Vallecano que recortó distancias en el minuto 84 después de que Lejeune rematara en el área pequeña un córner que prolongó de cabeza en el primer palo Ilias Akhomach.

No se acabó el partido ahí, ya que el árbitro, debido a la revisión del VAR y los cambios, añadió un total de 11 minutos. Tiempo que aprovechó el Rayo Vallecano para empatar gracias a Alemao que remató, absolutamente sólo en el segundo palo, un centro de Pedro Díaz. Así acabó el partido si bien es cierto que Carlos Soler, para la Real Sociedad, y Jorge de Frutos, para el Rayo Vallecano, tuvieron la opción de ganar.

- Ficha técnica del Rayo Vallecano - Real Sociedad, partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga:

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy (Alemao 64'), Pep Chavarría; Pathé Ciss, Unai López (Fran Pérez 81'); Ilias Akhomach, Isi (Gumbau 69'), Carlos Martín (Pedro Díaz 64'); y Sergio Camello (Jorge de Frutos 64').

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez (Aihen Muñoz 90'); Turrientes (Yangel Herrera 67'), Carlos Soler; Take Kubo (Luka Sucic 56'), Barrenetxea (Pablo Marín 56'), Oyarzabal; y Oskarsson (Gorrotxategi 67').

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Andaluz). Amonestó a los locales Isi, Pathé Ciss, Ratiu, Lejeune y Alemao; y a los visitantes Sergio Gómez, Oskarsson y Carlos Soler. Expulsó, con tarjeta roja directa, a Isi (100').

Goles: 0-1 (22') Oyarzabal; 1-1 (30') Sergio Camello; 1-2 (63') Oskarsson; 1-3 (76') Oyarzabal, de penalti; 2-3 (84') Lejuene; 3-3 (99') Alemao.

Incidencias: Partido entre Rayo Vallecano y Real Sociedad correspondiente a la jornada 32 de LaLiga disputado en el Estadio de Vallecas.