Ángel Ortiz no afloja ante un posible fichaje del Betis en el lateral diestro

El de Almendralejo se ejercita durante sus vacaciones en las instalaciones del Extremadura para llegar a tope a la pretemporada. Manu Fajardo no descarta reforzar su posición si se pone a tiro un futbolista contrastado

El Real Betis regresará al trabajo el 7 de julio para comenzar a preparar la ilusionante campaña 26/27, en la que los verdiblancos volverán a competir en la Champions después de 21 años. De momento, la planificación marcha sin prisas, sin caras nuevas ni salidas, más allá de confirmarse la compra definitiva de Nobel Mendy por el Rayo Vallecano. Pero tras perderse las últimas nueve jornadas de la pasada Liga, Ángel Ortiz quiere ser uno de los 'refuerzos' y estar a tope a las órdenes de Manuel Pellegrini desde el primer día.

El lateral diestro no quiere perder un segundo y, como ha hecho Isco, que ya ha concluido sus sesiones de trabajo en la ciudad deportiva, está aprovechando el verano para trabajar por su cuenta, con el objetivo de alcanzar su mejor forma y pelear por un sitio en una plantilla en la que no se descarta un fichaje que eleve el nivel en su posición. Dicha posibilidad le mantiene alerta y por ello, después de haberse ejercitado también en las instalaciones del club bético, ahora lo hace en las del Extremadura en su Almendralejo natal.

Un particular 'stage' junto a más futbolistas

Como apunta Radiogolex, el internacional sub 21 no solo está trabajando por su cuenta en el plano físico, sino que comparte entrenamiento con otros futbolistas profesionales con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la pretemporada, dejando atrás así los problemas físicos que lastraron su primera compaña como miembro a todos los efectos de la primera plantilla tras renovar hace ahora un año hasta 2029.

Los números de Ángel Ortiz

En total, Ángel Ortiz, que ya ofreció muy buenas sensaciones en los seis encuentros que disputó en la 24/25, ha disputado este último curso 23 encuentros entre todas las competiciones. En total, ha sumado 1.379 minutos, en los que además ha firmado un gol y dos asistencias, demostrando ser un recurso muy válido en el que el 'Ingeniero' ha mostrado su confianza. Sin embargo, una subluxación de hombro ante el Athletic a finales de marzo le apartó del equipo durante varias semanas Y cuando estaba listo para reaparecer, sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que ya no le permitió jugar más.

Posible cesión si llega otro lateral diestro

Sabedor de que la competencia es importante, el extremeño no ha dejado de trabajar en vacaciones. Para empezar, tendrá que pugnar por un sitio con Héctor Bellerín, pues Aitor Ruibal no llegará al inicio de la temporada tras ser operado del menisco externo de la rodilla derecha a finales de marzo. Pero aunque no es una prioridad, tampoco se descarta el fichaje de otro lateral derecho si se pone a tiro un futbolista contrastado cuya incorporación suponga un salto para el proyecto de Champions, según Al Final de La Palmera.

Llegado ese caso, en el Real Betis se optaría por buscar una cesión para el joven defensor de 21 años. Pero de momento no es una opción que se baraje, por lo que Ángel Ortiz tiene los cinco sentidos puestos en convencer a Pellegrini de que puede pelear por ser titular en el conjunto verdiblanco.