El grito al silencio de Ángel Ortiz, futbolista del Real Betis: entre la puerta de Pellegrini y la ventana invernal de fichajes

El joven canterano promocionó este verano al primer equipo, pero apenas tiene oportunidades y es uno de los menos utilizados por Pellegrini. En este mes previo a la apertura de la ventana de transferencias de enero, el extremeño tiene mucho que decir en voz alta

El Real Betis informaba el pasado martes de la lesión muscular que mantendrá parado a Héctor Bellerín hasta las Navidades y ese mismo día el club entrevistaba a Aitor Ruibal, que desvelaba que sufre una bronquitis crónica y asma que, aunque no se le note sobre el campo por su tremendo carácter competivo, le dificultan la respiración en la práctica de esfuerzos físicos. Hasta ahora, el excelente momento del '2' verdiblanco (suma 1.003 minutos en esta 25/26) ha dejado ver poco al '24' (695'), quien además se perdió un mes por lesión entre finales de agosto y de septiembre. A la sombra de ambos, con sólo 313 minutos de juego está el joven canterano Ángel Ortiz, quien lanza el tercer 'Grito al Silencio', como nuevo protagonista de esta recién estrenada sección de opinión en ESTADIO Deportivo.

El carrilero natural de Almendralejo (Badajoz) no juega ni un minuto desde el duelo de Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río del 30 de octubre; su última cita en la UEFA Europa League data del 2 de octubre, ante el PFC Ludogorets; y en LaLiga EA Sports no le ve desde hace dos meses, el 28 de septiembre, contra CA Osasuna. Así las cosas, ahora afronta un mes muy importante para saber qué puerta debe abrir: la del once de Pellegrini o la de salida del Real Betis en el ya inminente mercado invernal de fichajes, en busca de un mayor protagonismo.

Ángel Ortiz, descarte recurrente en el Real Betis de Manuel Pellegrini

Ángel Ortiz buscará mejorar su déficit de participación desde esta trascedental semana: con el choque continental de este mismo jueves ante el FC Utrecht neerlandés y con la visita dominical al Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC en El Gran Derbi de la jornada 14. A esta página del calendario, el extremeño llega siendo uno de los efectivos menos usados de los 26 jugadores del primer plantel del Real Betis entre las 24 fichas del primer equipo y los dos habituales jugadores jóvenes que mantienen dorsal del filial, Pablo García y el propio carrilero almendralejense.

A día de hoy, ocupa el puesto 22 en esa lista de 26 efectivos habituales. Sólo suman menos tiempo de juego que Ángel Ortiz cinco futbolistas: Chimy Ávila (246'), Diego Llorente (211'), Nelson Deossa (178'), Adrián San Miguel (90') e Isco Alarcón (30'). Teniendo en cuenta que el meta ostante el ingrato rol de tercer portero y que el madrileño, el colombiano y el malagueño han sufrido largas lesiones, se puede decir que el argentino y el canterano son los dos futbolistas que menos encajan en los planes del entrenador. Y es que, como se ha visto en las últimas semanas, el '40' se ha convertido en el recurrente descarte técnico cuando la enfermería se queda sin pacientes.

Además, como consecuencia de su definitivo ascenso al primer equipo del Betis y a pesar de sus tempranos 21 años, Ángel Ortiz ya no juega este curso con el Betis Deportivo en el Grupo 2 de la Primera RFEF por lo que el ostracismo es absoluto cuando Pellegrini decide dejarle fuera de una citación y ya está sufriendo las primeras consecuencias: cayéndose de la última lista de la selección española sub 21 tras ser citado por David Gordo en las ventanas de septiembre y octubre, en el camino hacia el Europeo de 2027.

A pesar de su poco gratificante situación en el equipo, a pesar de que apenas se viste de corto tras firmar en verano su renovación y ascenso, cuentan desde la entidad heliopolitana que la actitud de Ángel Ortiz está siendo encomiable en todo momento. No obstante, para tenerle así de desaprovechado, buscar una cesión en enero seguramente sería lo mejor para todas las partes. Mientras todo se dilucida, le toca gritarle al silencio.