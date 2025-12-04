Deossa utiliza el ruido de su primer derbi para advertir a Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia: "Pelearé por el Mundial"

Al joven mediocentro le salió redonda su primera experiencia en El Gran Derbi, pues fue titular y celebró un triunfo en el Sánchez-Pizjuán que se resistía desde enero de 2018. En Colombia ha desatado una altísima expectación mediática

El futbolista Nelson Deossa ha dejado muy claro que se siente en deuda con el Real Betis por la oportunidad que le ha dado abriéndole la puerta de Europa a sus 25 años y no se librará de esa mochila cargada de presión hasta que consiga olvidar su lesión de tobillo y por fin encuentre esa continuidad que está disfrutando en los últimos encuentros. En El Gran Derbi salió como titular y celebró la primera victoria verdiblanca en el feudo del Sevilla FC en casi ocho años.

Además, en su país es noticia permamente y ahora que viene el duelo contra el FC Barcelona aún tendrá más gancho mediático. Desde esta mejoría en su mal inicio de curso, el mediocentro de 25 años ha mandado un mensaje a Néstor Lorenzo, seleccionador de la selección absoluta de Colombia con la que aún no ha tenido la oportunidad de debutar a pesar de que su nombre ha aparecido en varias preconvocatorias. El sueño está más cerca. Y, además, 2026 es año de Mundial.

El primer derbi de Deossa: sale de titular y el Betis le gana al Sevilla

"Los clásicos siempre son lindos jugarlos. Uno, como jugador, siempre quiere jugar partidos importantes. Vivir un derbi y poder iniciar como titular me genera confianza para poder seguir creciendo", ha resaltado el mediocentro verdiblanco, con ganas de poder celebrar un tanto pero sin obsesionarse con marcar: "Tengo ganas de encontrar mi gol, pero más aún de ayudar al equipo".

"Había visto que hacía mucho tiempo no se ganaba allá. Y, bueno, ahorita que se pudo ganar también ha sido darles una alegría a los aficionados, que siempre han estado ahí apoyando". "Siempre están apoyando, siempre van 40.000 o 50.000 personas a apoyar al equipo, independientemente del horario. La verdad es que es lindo recibir ese apoyo y ese cariño de la hinchada".

Deossa, un filón mediático para el Betis en Colombia

"Es algo que obviamente no es tan común ver en el fútbol europeo, ahorita mismo, que dos colombianos sean titulares en un partido tan importante como fue el derbi", ha explicado Deossa sobre la enorme expectación con él y con el 'Cucho' Hernández en la prensa de su país. Ahora, el domingo, nuevo choque de masas contra el FC Barcelona.

"Sí, claro. Siempre es bueno jugar esa clase de partidos con equipos importantes de Europa, contra uno de los más grandes. Y bueno, esperemos jugar. Si es desde el inicio, a dar lo mejor, y si me toca entrar luego, también voy a dar lo mejor. Eso no me hace mal ni me hace de menos iniciar o no".

Llamada de atención a Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia

Ante tanta repercusión de su andadura en Europa, Deossa confía también en llamar la atención del seleccionador de Colombia y manda un mensaje a Néstor Lorenzo: "Sí, siempre me planteo estar en la selección. Lastimosamente, pues tuve esa caída de la selección. Yo tenía mucha fe de que hubiera sido llamado a esa última eliminatoria, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Ahorita me estoy encontrando mejor y voy a pelear para poder estar ahí entre los convocados para el Mundial".

La Copa del Rey, el camino más corto hacia su primer título con el Betis

"Todos los torneos los afrontamos de la mejor manera, con mucha responsabilidad. Estas eliminatorias (contra equipos modestos) son competencias que mucha gente las puede dar como mínimas, pero es algo que se debe afrontar siempre con la mayor intensidad porque es un título y te abre también muchísimas más puertas", ha resaltado Deossa.