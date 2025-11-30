Sevilla 0-2 Betis: Fornals desatasca con clase El Gran Derbi de las ausencias

Sin Amrabat (que no llegó 'in extremis), Antony, Isco, Lo Celso, Bellerín ni Pau López, más Vargas, Nianzou, Suazo y Januzaj, decidió la calidad del castellonense, goleador y asistente en un duelo que suspendió en el 87 Munuera Montero por lanzamiento de objetos desde el Gol Norte del Pizjuán; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Como El Gran Derbi copero de la 21/22, el duelo cainita que inauguraba LaLiga 25/26 quedó suspendido, esta vez con 0-2 para el Real Betis y en el minuto 87, tras el reiterado lanzamiento de objetos, fundamentalmente botellas de plástico, desde el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán. Gracias a Dios, no hubo impacto sobre ningún futbolista, a diferencia de lo ocurrido con Joan Jordán en el recordado 'derbi del palo', pero Munuera Montero reestrenó el fin del criterio de territorialidad en las designaciones tomando la decisión de que todos los protagonistas se marcharan a vestuarios, en principio, quince minutos, en contra del deseo de ambos bandos, deseosos de terminar para lamerse las heridas, el Sevilla FC, y celebrar, su eterno rival, el primer triunfo del 'Ingeniero' en Nervión como míster bético y de los suyos allí casi ocho años después.

La anterior victoria heliopolitana en 'La Bombonera' databa del Día de Reyes de la 17/18, el recordado 3-5 con Quique Setién en el banquillo. Entonces, Fabián Ruiz, Zou Feddal, Riza Durmisi, Sergio León y Cristian Tello fueron los héroes, rol heredado este 30 de noviembre de 2025 por Pablo Fornals, sobre todo, y Sergi Altimira. El castellonense abrió el marcador con un jugadón preñado de calidad y botó el córner que, previo paso por las testas de Ez Abde y Kike Salas, fue enviado al fondo de las mallas por el pivote catalán. Trece minutos después de la obligada interrupción, se retomó la actividad sin mayores incidencias ni cambio alguno en el electrónico, aunque hubo dos y pico reglamentarios y seis extra.

De inicio, la presión alta de los verdiblancos complicaba sobremanera la salida de balón blanquirroja. Se encomendaban fundamentalmente los de Manuel Pellegrini a las transiciones rápidas tras robo en campo ajeno, percutiendo mucho por las dos bandas, aunque ni Ez Abde ni la gran novedad del once visitante, Pablo García, tuvieron precisión en sus centros. Poco a poco, los de Matías Almeyda se estiraban, merced a una elección más vertical se cabe que de costumbre, aunque las vigilancias se mostraban más exitosas que las llegadas. Con todo, Juanlu Sánchez sorprendió a los trece minutos a la espalda de Valentín Gómez, si bien Aitor Ruibal se anticipó al intento a bocajarro de Alfon González.

Mejoraron los anfitriones en el capítulo de la intensidad, clave con un colegiado que dejaba jugar, a veces en exceso. Con todo, las imprecisiones en largo, solución habitual de los nervionenses para salvar el impetuoso achique de su eterno rival, lastraban a los más apurados, clasificación mediante. Así, el segundo error de Marcao Teixeira al tratar de habilitar a los de arriba desde campo propio se convirtió en un regalo para el del Parque Alcosa, que se precipitó probando su zurda desde tan lejos. Lo mismo que pasó con su par a pie cambiado, José Ángel Carmona, en el ecuador de esta fase inaugural, cuando disparó igualmente muy alto con muchos metros aún hasta el área contraria.

Bastante más cerca anduvo el derechazo de Djibril Sow desde el semicírculo tras un regate vistosísimo de Chidera Ejuke. Se fue calentando El Gran Derbi, que vivió su primer tiro entre palos a ocho del intermedio, fruto de una galopada de Ez Abde, estorbado a la postre por un 'Peque' Fernández que se redimía del despiste previo para que Odysseas Vlachodimos ganara con más ventaja el mano a mano; el rechace lo mandaría cerca del palo Pablo Fornals. Respondía enseguida el Sevilla FC, pero se cruzó providencialmente Natan de Souza para evitar una conexión letal entre los dos nigerianos. Fue lo último reseñable, más allá de un choque entre Marcao y el 'Cucho' que, pese al codazo del central al punta, lastimó al brasileño.

Dicho y hecho: la rodilla izquierda del ex del Galatasaray quedó maltrecha al caer al césped, por lo que tuvo que entrar Kike Salas tras el paso por vestuarios, periodo que arrancó con un desmarque y lanzamiento canónicos de Alfon, sin problemas para Álvaro Valles, que tampoco sufrió demasiado con la chilena de Peque. Una tesitura dinamitada a los ocho minutos por Pablo Fornals, que se sacó de la chistera un golazo para abrir el derbi: saca en largo el portero rinconero, despeja en primera instancia la zaga blanquirroja y el castellonense, el más listo de la clase, se la roba a Batista Mendy para regatear al franco-guineano y a César Azpilicueta, definiendo con calidad, por bajo y al palo corto.

El Real Betis pudo aprovechar la inercia para sentenciar a renglón seguido, aunque esta vez desvió bien Odysseas Vlachodimos ante el zurdazo casi sin ángulo de Pablo García, sin que luego atinaran el 'Cucho' Hernández y el propio extremo capitalino, esta vez de espaldas y encimado por Carmona. Recién cumplido el cuarto de hora, merodeó el palo Ez Abde y Akor Adams se estrelló a quemarropa con el cuerpo de Valles, aunque ambas acciones quedaron invalidadas por una mano previa y un fuera de juego (el gran hándicap del ex del Montpellier), respectivamente. A la contra se veía venir el segundo de los verdiblancos, lográndolo el recién ingresado Sergi Altimira prácticamente en el balón que tocaba.

Bota el córner Fornals, peina Abde y el de Sallent, solo en el segundo palo, empalma a la red de zurda, su pierna menos buena. Tenía que arriesgar (y lo hizo con sus cambios el 'Pelado') el cuadro nervionense, generando espacios en una situación pintiparada para su eterno rival, cómodo corriendo en las transiciones. En el 77, el autor del 0-1 y preasistente en el 0-2 la dejó de tacón dentro del área para el 'Cucho', aunque se anticipó la zaga del anfritrión. Sí valía la escaramuza de Akor Adams a once del epílogo, aunque Marc Bartra se lanzó al suelo para evitar el tanto del '9', que había recortado correctamente al portero rinconero.

Mientras tanto, seguía marrando el de Beni Melal en la suerte suprema, lo que impedía que el duelo cainita quedase cerrado de momento. Muy a su pesar, ayudó Isaac Romero, pasado de revoluciones, al ver la roja directa por una entrada a Valentín Gómez no demasiado violenta, aunque sí innecesaria y sin posibilidades de jugar el balón, fruto de la frustración, valga el trabalenguas. La suspensión por el lanzamiento de objetos, aparte de afear el final del encuentro, enfrió los ánimos y el empuje de ambos, lo que cientos de espectadores tomaron como la mejor coartada para volver un poco antes a casa. El Gran Derbi llevaba mucho tiempo ya visto para sentencia.

Ficha técnica

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao (Kike Salas 46'), Carmona; Mendy (Alexis Sánchez 61'), Sow (Agoumé 70'); Ejuke (Miguel Sierra 79'), Peque, Alfon (Isaac Romero 61'); y Akor Adams.

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal (Ricardo Rodríguez 90'), Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals (Rodrigo Riquelme 90'); Pablo García (Ortiz 72'), Deossa (Altimira 63'), Ez Abde; y 'Cucho' Hernández ('Chimy' Ávila 90').

Árbitros: Munuera Montero (jiennense), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Roja directa al nervionense Isaac Romero (83'). Amarillas a los locales Carmona, Kike Salas y Marcao (ya en el banquillo), así como a los visitantes Bartra y Aitor Ruibal.

Goles: 0-1 (54') Fornals; 0-2 (68') Altimira.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante 42.580 espectadores, con 560 aficionados béticos en la zona visitante. Se guardó un minuto de silencio por los socios números 1 y 2 del club blanquirrojo, Domingo Muñoz González y Julián Hernández Naranjo (respectivamente), así como de su ex entrenador, Xavier Azcargorta.