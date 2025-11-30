Peque: "Estamos jodidos, pero no queda otra que levantarse"

El mediapunta nervionense cree que tenían el partido "controlado hasta su gol", aunque luego perdieron "un poco el orden", pues "quedaba mucho partido y había que estar un poco más tranquilos; si te desordenas, te encuentran"

"Bueno, yo creo que ha habido dos partidos, ¿no? Uno donde lo teníamos controlado hasta su gol. Y, luego, sí que es verdad que yo creo hemos perdido un poco el orden. Quedaba mucho partido y teníamos que estar un poco más tranquilos, porque, al final, ellos tienen gente rápida y a la que te desordenas te encuentran. Pero ha sido un partido, como digo, disputado hasta ese 0-1. En el tramo final también lo hemos intentado con algún centro, con alguna aproximación, algún córner y tal, pero no ha podido ser", resumía Gerard Fernández, el más entonado del Sevilla FC, en zona mixta tras la derrota contra el Real Betis en El Gran Derbi.

Insistía Peque en la idea de que todo se desequilibró con la acción exitosa de Pablo Fornals al poco de la reanudación: "Ha sido un partido diferente a partir de su gol. El partido estaba controlado y, más o menos, estaba saliendo lo que habíamos trabajado. A partir del gol sí que nos precipitamos un poco en algunas acciones, donde se perdía un poco el orden. Entonces, ellos ahí tienen gente rápida y nos han creado peligro". Sobre las dos grandes polémicas, quiso pasar un poco por encima: "Sí, queríamos jugar. Yo por lo menos quería jugar, pero no, no voy a entrar en eso. ¿La roja a Isaac Romero? Para mí no es. Desde el campo no es. No la he visto repetida, pero desde el campo no era para mí".

Buen momento personal

"Yo estoy aquí para ayudar al equipo, ya sea con balón, ya sea intentando ayudar a un compañero en lo que sea; estoy para eso. Y, bueno, no ha podido ser que nos llevemos luego la victoria, que nos hacía falta. Me siento bien dentro del campo, pero cuando se pierde un partido así... La verdad es que tampoco me centro mucho en lo individual, que obviamente miraré lo que he hecho bien y lo que he hecho mal; habrá de todo. Es jodido. Lo importante es el equipo, los tres puntos, y nos vamos jodidos, pero no queda otra que levantarse. Sabíamos el partido que es, lo que significa para nosotros, para la afición; obviamente, estamos jodidos, pero tenemos un partido el jueves de Copa del Rey y hay que seguir. Somos los primeros que teníamos mucha ilusión por ganar el derbi, por darle una alegría a la afición".