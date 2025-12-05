Almeyda no cree que el Sevilla sufriese en Extremadura: "El partido estuvo bien jugado en los dos tiempos"

El técnico argentino valora el esfuerzo de sus jugadores y remarca lo importante que resulta este triunfo en la Copa del Rey desde el punto de vista anímico: "Veníamos de perder un derbi y nos jugábamos mucho"

El Sevilla FC superó con demasiados apuros al CD Extremadura 1924 este jueves, en un partido de la segunda ronda de la Copa del Rey (1-2), gracias a un gol que no debería haber subido al marcador, a varias paradas de Nyland y a alguna clara ocasión desperdiciada por este combativo equipo de Segunda RFEF que fue capaz de sobreponerse a un 0-2 para dominar en la segunda parte ante un rival que no demostró estar tres categorías por encima de los azulgranas. A pesar de todo ello, y de algunas actuaciones individuales que dejaron mucho que desear, Matías Almeyda se marcha de Almendralejo satisfecho con lo que ha visto: "El partido estuvo bien jugado en los dos tiempos".

Almeyda, satisfecho con el juego del Sevilla FC

"Bueno, sí, ha sido un partido muy difícil, como todos, a todos les está costando. Es un partido de once contra once en el que uno se juega muchas cosas. Uno se juega el orgullo. Nosotros veníamos de una derrota en el derbi y nos jugábamos muchas cosas", ha considerado Matías Almeyda en declaraciones a pie de campo para los medios oficiales del Sevilla FC, en un análisis en caliente en el que sorprendió al asegurar que no cree que su equipo jugase un mal encuentro.

"No, no. El partido estuvo bien jugado en las dos partes. Después, yo creo que pudimos marcar más la diferencia en el primer tiempo y es normal que ellos se volcaran en el segundo", ha añadido el técnico argentino sobre un choque en el que el Sevilla FC se adelantó en un gol de Alfon González en aparante fuera de juego (no había VAR) y una buena definición de Isaac Romero descontada luego por Giovani Zarfino, que tuvo el empate en sus botas en una acción en la que se topó con una buena parada de Orjan Nyland.

Partidazo de Oso y exhibición de lealtad por parte de la afición del Sevilla FC

Si la mala noticia fue la lesión de Juanlu Sánchez en el 34', entre las mejores conclusiones del encuentro está el partidazo firmado por el canterano Joaquín Martínez 'Oso'. Lo reconoció Almeyda, aunque el argentino extendió los elogios para todo el bloque: "Sí (a la pregunta sobre el gran papel de Oso), pero yo valoro a todo el equipo, todos se esforzaron, todos se brindaron y todos están ahí en busca de ese cambio de ese chip que por momentos tanto nos cuesta".

"La afición es increíble. Hay que tener un agradecimiento para nuestro público, que espero que tengan un buen regreso a casa. Bueno, siempre que ganamos les damos esa alegría que necesitamos todos, porque todos juntos vamos a salir adelante", ha finalizado el entrenador nervionense, que ha mostrado gratitud con el masivo desplazamiento hasta Almendralejo (Badajoz) de más de 5.000 sevillistas que llenaron un graderío completo del Estadio Francisco de la Hera e incluso exhibieron un enorme tifo de apoyo al equipo.