Una salida del ostracismo para Kike Salas, jugador del Sevilla: "Son situaciones que no puedo controlar"

Después de pasar casi dos meses sin contar para Matías Almeyda, el canterano nervionense jugó unos minutos en El Gran Derbi ante el Real Betis y este jueves disputó los 90' del duelo de Copa del Rey ante el CD Extremadura

El defensa del Sevilla FC Kike Salas ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación desde la zona mixta del Estadio Francisco de la Hera, donde en la noche de este jueves su equipo ha vencido al CD Extremadura 1924 por un ajustado 1-2 en el duelo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. El de Morón ha puesto en valor la victoria y el pase a dieciseisavos. Además, ha repasado su salida del ostracismo participando en dos encuentros seguidos, ha mostrado su gratitud con la afición nervionense y ha puesto ya el foco en la visita del domingo al Valencia CF en medio de una racha de cinco derrotas en las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports.

Kike Salas valora la victoria del Sevilla FC ante el CD Extremadura en la Copa del Rey

"Bueno, nada, nosotros estamos contentos por la victoria. Es verdad que son partidos complicados. Vemos que le está costando a la mayoría de equipos de Primera. Y bueno, es verdad que hemos tenido una buena primera parte y que se nos ha complicado un poquito la segunda; pero bueno, es que ellos también han apretado. Hemos estado serios, hemos pasado la eliminatoria y nos vamos muy contentos".

La difícil situación de Kike Salas, que suma dos partidos seguidos tras dos meses sin rascar bola

"Es verdad que es duro, como todos sabéis; pero nada, yo estoy con ganas de revertir la situación. Estamos con mucha ilusión de jugar el siguiente partido de LaLiga ya, que es el domingo (contra el Valencia en Mestalla). Después de esta victoria, estamos ya pensando en el partido del domingo".

"En estos dos partidos (derbi y Extremadura) me he encontrado muy bien. Estoy muy contento, soy canterano y estoy para poder ayudar al equipo en cualquier momento que me necesite el míster. Yo voy a seguir trabajando para cuando tenga que contar conmigo y estaré preparado para darlo todo". "Estaba tranquilo. Al final, hay muchas situaciones que uno no controla. Lo mío es trabajar y estar preparado para cuando me tocara la oportunidad. Y bueno, creo que así lo estoy haciendo. Muy ilusionado cada vez que visto esta camiseta".

Cinco derrotas del Sevilla FC en las últimas seis jornada de LaLiga

"Tenemos que mejorar errores. Estamos trabajando para ello. La verdad que estamos todo el grupo muy unido. Estamos concentrados en un mismo objetivo. Y pensando ya en el partido de domingo, con mucha ilusión de poder sacar los tres puntos allí en Valencia.

Un mensaje para la afición del Sevilla FC

"Pues bueno, la verdad que muy agradecido por todos los sevillistas. Nos han apoyado desde que hemos salido a calentar, creo que había cuatro o cinco mil aficionados aquí. Muy contentos, hay que agradecerles el apoyo siempre. Intentamos darlo todo en el campo por ellos, para revertir la situación y que estemos todos contentos. Les deseo buen viaje de vuelta a todos. Y agradecerles por todo el apoyo que nos han dado".