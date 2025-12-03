Gaizka Mendieta, ex futbolista del Valencia, sobre Javi Guerra y Mosquera: "Jugadores que se van, o que tienen que irse, o que tenían otras opciones"

El ex centrocampista del Valencia asegura que el bajón de rendimiento del club respecto al pasado curso se debe al bajo nivel de Javi Guerra y a la salida de Mosquera, que debilitó la zaga de Mestalla

El Valencia sigue sin encontrar su mejor versión. El equipo de Carlos Corberán logró cortar la hemorragia de malos resultados, aunque las sensaciones siguen siendo negativas tras el empate 1-1 frente al Rayo Vallecano en casa. Como visitante, el cuadro che aún no ha logrado ninguna victoria, algo que preocupa en el entorno de Mestalla. Una leyenda del Valencia, como es Gaizka Mendieta, ha subrayado los puntos por los que la plantilla ha descendido, de manera considerable el nivel, señalando especialmente el bajón de Javi Guerra y la marcha de Mosquera.

Mendieta no duda con los puntos claves que han condicionado que el Valencia vuelva a tener problemas en torno a la clasificación con los resultados obtenidos. Para el centrocampista, el cerebro del equipo, Javi Guerra, está muy lejos de su mejor versión y la salida de Mosquera y la llegada de Copete han debilitado una defensa que brilló el curso pasado. "No es el equipo que vimos la temporada pasada. Es un equipo que, creo, especialmente en ataque y en defensa, no es tan sólido. Copete sigue adaptándose, y hay jugadores que se marchan, incluso jugadores que, como Mosquera, eran especialmente importantes", comienza relatando el ex futbolista español en as. "Algunos futbolistas como Javi Guerra no han estado al nivel que mostraron la temporada pasada. Obviamente, situaciones en verano, jugadores que se van o que tienen que irse, o que tenían otras opciones", recalca Mendieta que vuelve a poner el foco en un mercado de fichajes muy movido en el Valencia, que ha supuesto un malestar general en el club.

Corberán no se escapa de la crítica de Mendieta

Además, Corberán no se escapa de la crítica de Mendieta que resaltó el encontronazo del técnico con parte de la plantilla por unas declaraciones a los medios en relación al plantel. "Creo que hace un par de semanas vimos algo único en el equipo. Conocemos la situación del club y de los propietarios, y todas esas cosas. Hace unas semanas vimos algo que ocurrió con Corberán saliendo en los medios y haciendo comentarios sobre los jugadores y el equipo", comienza diciendo. "No creo que eso cayera muy bien en el vestuario. El partido contra el Levante fue muy bueno. Creo que parece que todo está de nuevo en orden, que es lo que necesitan. No necesitan más problemas o complicaciones de las que ya tienen", sentencia.