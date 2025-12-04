Ramazani entra en la lista y espera su gran oportunidad con el Valencia

El atacante belga está de vuelta tras dos meses lesionado y apunta a partir de inicio ante el Cartagena, donde Corberán tirará de los menos habituales para alcanzar los dieciseisavos de la Copa del Rey

Carlos Corberán y su plantilla ya se encuentran en Cartagena, adonde han viajado esta misma mañana para afrontar esta noche el duelo de segunda ronda de Copa del Rey frente al Cartagena, partido para el que el técnico valenciano se ha llevado a todos los hombres disponibles, lo que incluye a Largie Ramazani, quien apunta a la titularidad esta noche en Cartagonova.

El atacante belga solo ha disputado 85 minutos esta temporada en tan solo cinco partidos. Su última aportación al el primer equipo fue ante el Girona, el 4 de octubre, cuando jugó los últimos 18 minutos del choque en Montilivi y después caía lesionado. El futbolsita cedido por el Leeds United tiene así ahora si primera oportunidad para estrenarse como titular en el Valencia.

La única ausencia reseñable en la lista de convocados es la del central César Tárrega, que ayer volvió a entrenarse al margen de sus compañeros para gestionar las cargas de trabajo. Tampoco está Mouctar Diakhaby, con una lesión importante en los isquiotibiales y que sigue con su plan de recuperación para intentar regresar al equipo antes del parón por Navidad.

De esta forma, para completar la convocatoria, Carlos Corberán ha tirado de varios jugadores de la cantera y por tanto ha citado a tres chicos del Mestalla como Panach, Iranzo y Otorbi, que podrían tener su oportunidad con el primer equipo en la Copa del Rey.

Oportunidad para los menos habituales

Es muy probable que Carlos Corberán haga rotaciones en el once inicial, dando entrada a jugadores con menos minutos de juego, entre los que estarían David Otorbi, que ya fue titular ante el Maracena en la primera ronda copera y fue de lo más destacable en una primera parte en la que los valencianistas no jugaron su mejor fútbol, por lo que podría volver a ser titular en un escenario en el que debutó en partido oficial con el club blanquinegro, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo.

El técnico de Valencia expresó que Stole Dimitrievski no tendría sanción deportiva, pero sí económica por sus declaraciones en Macedonia del Norte en las que habló del contrato de su compañero Julen Agirrezabala, por lo que el meta internacional apunta a ser titular como ya fue ante el Maracena. En todas las líneas puede haber varios cambios respecto a los más habituales del equipo, con la entrada de jugadores como Jesús Vázquez, Alejandro Panach, Eray Cömert o Dani Raba.