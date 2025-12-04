Copa del Rey 2025/26 | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online los partidos de la segunda ronda de Copa: Sevilla, Celta de Vigo, Valencia, Rayo Vallecano...

La segunda ronda de la Copa del Rey llega a su desenlace con cinco equipos de Primera enfrentándose a conjuntos de menor categoría, que buscan aprovechar la oportunidad para dar un susto y demostrar que no hay partidos fáciles.

La segunda ronda de la Copa del Rey baja el telón este jueves, 4 de diciembre, con una última jornada que mezcla urgencias, ilusión y escenarios en los que todo puede pasar. Tras dos días marcados por eliminatorias igualadas y algún que otro susto para los favoritos, este cierre concentra a varios equipos de distintas categorías que quieren dar el paso definitivo hacia la siguiente ronda antes del parón invernal.

En esta ocasión, la atención se reparte entre varios clubes de Primera División, que entran en acción con la carga de favoritos pero sin margen para relajarse. El Rayo Vallecano, el RCD Espanyol, el Valencia CF, el Sevilla FC y el RC Celta de Vigo afrontan desplazamientos incómodos, de esos en los que el césped está cerca de la grada y el ambiente aprieta desde el calentamiento. Ninguno quiere verse en la foto de una sorpresa, pero todos saben que la Copa castiga a quien entra frío.

Desde Segunda División, llegan también varios candidatos a animar la jornada. El Burgos CF, el Real Racing de Santander, el CD Leganés, el Real Zaragoza, Granada CF, el RC Deportivo y el Albacete Balompié encaran partidos exigentes frente a rivales que jugarán sin presión. Para muchos de ellos, la Copa es una vía para recuperar aire en mitad de la liga o para dar minutos a futbolistas que buscan convencer. Aun así, saben que estos duelos pueden torcerse rápido si no se marcan diferencias desde el inicio.

En Primera Federación, clubes con mucha historia como el CD Extremadura, la SD Ponferradina, el CE Sabadell FC o el FC Cartagena se agarran al factor campo y al empuje de sus aficionados para intentar tumbar a rivales de categorías superiores. Sus estadios suelen convertirse en lugares incómodos, donde la intensidad marca el ritmo del partido y cada balón dividido se celebra como si fuera un gol.

La Segunda Federación también tendrá protagonismo con un equipo como la UE Sant Andreu, que llega reforzado tras superar la primera ronda. Para este equipo, avanzar no solo es una cuestión deportiva: también supone un impulso económico y mediático muy valioso.

Con este tercer día, la Copa cierra una ronda que ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo el torneo más imprevisible del fútbol español. Para algunos será una noche de trámite, para otros una oportunidad histórica; para todos, la obligación de sobrevivir a una competición que no perdona despistes.

Horario y dónde ver por TV la segunda ronda de la Copa del Rey

El primer bloque de partidos para esta tarde empieza a las 19:00 horas y está formado por: CD Leganés - Albacete Balompié, Real Ávila CF - Rayo Vallecano, CD Atlético Baleares - RCD Espanyol, y por último, CE Sabadell FC - RC Deportivo.

CD Leganés - Albacete Balompié (CMM Castilla-LM)

Real Ávila CF - Rayo Vallecano (M+ LaLiga 2 y LaLiga TV M3)

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol (M+ LaLiga y LaLiga TV M2)

CE Sabadell FC - RC Deportivo (Esport3 Cataluña y TVG Galicia)

El segundo bloque viene con un solo encuentro: SD Ponferradina - Real Racing Club de Santander. Este enfrentamiento tendrá lugar a las 20:00 horas.

SD Ponferradina - Real Racing Club de Santander

Después del partido de las 20:00, le toca el turno a los de las 21:00 horas y son los siguientes choques: FC Cartagena - Valencia CF, CD Extremadura - Sevilla FC, UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo y Real Zaragoza - Burgos CF.

FC Cartagena - Valencia CF (M+ LaLiga 3 y LaLiga TV M4)

CD Extremadura - Sevilla FC (Movistar Plus+, M+ LaLiga 4 y LaLiga TV Bar)

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo (Teledeporte, RTVE Play y M+ LaLiga 5)

Real Zaragoza - Burgos CF (Aragón TV y Aragón Deporte)

La segunda ronda echa el cierre con un CD Tenerife - Granada CF que se jugará a las 22:00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

CD Tenerife - Granada CF (M+ LaLiga y LaLiga TV M3)