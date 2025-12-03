La postura del Celta con las renovaciones pendientes: "Estamos plagados de talento y necesitamos espacio"

El director deportivo del Celta, Marco Garcés, admite que las renovaciones están marcadas por el empuje de los jóvenes de la cantera a los que están obligados a generarles "espacios para que lleguen a Primero"

Hasta un total de siete futbolistas acaban contrato en el Celta de Vigo esta temporada y todo hace indicar que serán muy pocos los que acaban renovando su vinculación con el club celeste. De hecho, a día de hoy tan sólo se de por hecha la continuidad de Iago Aspas, si es que el delantero de Moaña no cambia de idea cuando la temporada esté tocando a su fin.

Del resto, pocas noticias hay y las que salen apuntan en un mismo sentido, es decir, cada vez más lejos de Balaídos. Son los casos de Franco Cervi, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Óscar Mingueza, Fran Beltrán y Marcos Alonso, pues hasta éste último, con el que todo hacía indicar que la renovación estaba más que cerrada, se lo estaría pensando para tomar una decisión basada sobre todo en su estado físico, no porque tenga ninguna duda del proyecto celtista.

El argentino, el ghanés y el serbio tienen todas las papelesta para salir el próximo 30 de junio, al mediocentro madrileño no se le ha presentado todavía una oferta de renovación y ya hay clubes interesados en él mientras que con el catalán parece que ya van tarde y se antoja muy complicado que pueda seguir en Balaídos.

La cantera del Celta compromete renovaciones en el primer equipo

A todo ello se le suma la intención del club de vender por 32 millones de euros que no tiene porque ser todo esta temporada, pero que también suma para que Celta le esté dando una especial relevancia a su cantera que tan buenos frutos está dando últimamente. "Necesitamos vender por muchos motivos pero también por generación de ventanas", admitía Marco Garcés en la pasada junta de accionistas allanando el camino para los próximos canteranos que están por llegar al primer equipo.

"Necesitan generarse ventanas, generarse esos espacios para que eso jugadores lleguen a Primera. Estamos plagados de talento y necesitamos espacio para ellos. Es lo más motivador que podemos ver", destacaba Marco Garcés en su intervención. "El Fortuna ha sido más que ilusionante este año. Vamos en segundo lugar, cumpliendo como el mejor inicio histórico del equipo con 27 puntos. Somos el filial más joven de Primera RFEF y tenemos jugando catorce canteranos siendo relevantes alrededor del 60 por ciento con siete juveniles con participación, muchos de ellos continua", recalcaba el mexicano.

De hecho, no le falta nada de razón a Garcés pues jugadores como Joel López, Hugo González, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Óscar Marcos o Pablo Gavián vienen despuntando con el Fortuna y optando a ganase más pronto que tarde una oportunidad con Claudio Giráldez.