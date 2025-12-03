La renovación de Mingueza choca con los planes económicos del Celta de Vigo

Aunque el dinero no es una prioridad para Mingueza a la hora de renovar con el Celta, la situación económica del club gallego le obliga a meter la tijera en la plantilla, tal y como ha destacado Marco Garcés, algo que, a priori, estanca la renovación del defensa

El Celta de Vigo vive un momento delicado económicamente. Las cuentas no terminan de salirle a la dirección deportiva del club que planea meter la 'tijera' en la plantilla para cuadrar los salarios de los futbolistas. Así lo anunció Marco Garcés, director deportivo del club gallego, respaldado por la presidente, Marián Mouriño. Desde el club trabajan día y noche para poner solución a este inesperado problema. En este contexto aparece la renovación de Mingueza que vuelve a tener un papel protagonista para la dirección deportiva del club y que supone un varapalo en Balaídos. El futbolista termina contrato en junio de 2026 y ya posee varias ofertas de otros clubes sobre la mesa. Los planes económicos del Celta chocan con la renovación de Mingueza que, a día de hoy, sigue estancada.

La renovación de Mingueza choca con el plan económico del Celta

El defensor del Celta de Vigo es una pieza clave para Giráldez, aunque en esta temporada ha perdido protagonismo respecto al pasado curso. Varios clubes del panorama europeo se interesan por su situación y ponen sobre la mesa un contrato que mejora, de forma considerable, al actual que tiene el catalán en el Celta y que pronto llega a su fin. El club vigués desea que Mingueza continúe formando parte de la plantilla de Giráldez, pero la situación económica del Celta choca, de manera directa, con la renovación del futbolista. "Los salarios que cobran los jugadores están por encima de lo que podemos generar con los ingresos ordinarios", señalaba en la Junta de Accionistas Marco Garcés que pretende llevar a cabo una reducción salarial.

Es por ello que el Celta no podrá competir económicamente con los clubes interesados en el fichaje del futbolista celeste, algo que tampoco es la prioridad de Mingueza que busca estabilidad, por lo que se aferran a un proyecto deportivo ambicioso para ganarse la confianza de Mingueza. En junio de 2026, el contrato del defensor expira y desde enero ya es libre para negociar con otros clubes. El Celta deberá meter el turbo en las negociaciones que, hasta el momento, siguen estancadas.

Mingueza no cuenta con el protagonismo de temporadas anteriores en el Celta

Esta temporada, Mingueza no esta contando con el protagonismo que venía trayendo en anteriores campañas. El lateral diestro ha disputado 957 minutos, repartidos en 16 partidos. En los últimos 2 partidos, Mingueza tan solo ha jugado 24 minutos, frente al Alavés, siendo suplente ante el Espanyol y sustituido en el duelo frente al Barcelona al terminar la primera parte. De los 14 partidos jugados en LaLiga, el catalán ha arrancado desde el once inicial en 8 encuentros. La irrupción de Carreira y de Javi Rueda han solapado a un Mingueza que ve como la opción de acudir al Mundial 2026 se escapa a medida que pasan las jornadas.